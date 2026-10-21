פחות משבועיים ל בחירות אמצע הכהונה בארצות הברית, המערכת הפוליטית האמריקנית סוערת ביממה האחרונה לא בגלל הקרב על השליטה בסנאט ובבית הנבחרים שיקבע כיצד ייראו השנתיים האחרונות לכהונתו של הנשיא דונלד טראמפ , אלא דווקא בשל המרוץ לתפקיד המושל של מדינת אוהיו: המרוץ הזה גלש אתמול לפסים מכוערים אחרי שהמועמד הרפובליקני ויווק ראמאסוואמי גייס לקמפיין שלו את אמה של יריבתו, המועמדת הדמוקרטית ד"ר איימי אקטון, ופרסם סרטון שבו האם, שאיתה ניתקה אקטון קשר לפני 48 שנה בעקבות התעללות ואונס שעברה בחזקתה, רומזת שבתה סובלת מבעיות נפשיות וקוראת לבוחרים שלא להצביע לה.

הסרטון השנוי במחלוקת עם אמה של אקטון: "היא שקרנית וצריכה עזרה, אל תצביעו לה"





גלריה ראמאסוואמי וד"ר אקטון. גם ניקי היילי מתחה ביקורת: "הוא איש רע" ( צילום: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP, AP Photo/Mark J. Terril )

ראמאסוואמי הוא מיליארדר מתחום הביוטק שהגיע ב-2024 להישג נאה בפריימריז הרפובליקניים לנשיאות לפני שפרש ופינה את הדרך לטראמפ, ובמפלגה הדמוקרטית טוענים כי הקמפיין שהוא מנהל כעת בניסיון להיבחר למושל אוהיו פועל מתוך ייאוש גובר על רקע הסקרים המנבאים לו הפסד בפער של כ-5%.

בסרטון שעומד במרכז הסערה נראית אמה הביולוגית של אקטון, דונה ארתור, כשהיא מכנה את בתה "שקרנית" ורומזת שהיא סובלת מבעיות נפשיות. "שמי הוא דונה ארתור, ואני אמה של איימי אקטון", היא אומרת בסרטון. "אני אוהבת את בתי, אבל כשראיתי אותה משקרת לגבי היריב שלה... זה לא קל לאמא לומר זאת, אבל לאיימי יש בעיה קשה, היא שקרנית, היא משקרת על עברה. היא שיקרה כל חייה. הבת שלי זקוקה לעזרה, והיא אינה יכולה לעזור לכם אם היא בעצמה זקוקה לעזרה. אנשים יכולים להשתנות, אבל קודם כול עליהם לומר את האמת, והבת שלי עדיין אינה עושה זאת. אל תצביעו לאנשים שמשקרים, אל תתנו לה להפוך למושלת שלכם. אם אתם חושבים שהיא תהפוך את חייכם לטובים יותר, אתם משטים בעצמכם. זה רק יחמיר".

חבר המושבעים הגיש כתב אישום, אבל הנאשם באונס נעלם. איימי אקטון ( צילום: AP Photo/Carolyn Kaster )

אלא שהסרטון אינו מביא לידיעת הצופים את הרקע המורכב של מערכת היחסים העכורה בין ארתור ואקטון: ארתור איבדה את המשמורת על ילדיה, כולל איימי, ב-1978, כשאיימי הייתה בת 12, אחרי שבעלה אלדית' ארתור – אביהם החורג של הילדים – נעצר והואשם כי אנס את איימי והתעלל בה ובאחיה בין דצמבר 1976 לאפריל 1978. אלדית' ארתור כפר באשמה, ורעייתו, אמם של הילדים, המשיכה להתייצב לצדו. חבר מושבעים הגיש נגדו כתב אישום בספטמבר של אותה השנה, אך הוא לא הגיע לדיון, ונותר עבריין נמלט לפחות עד 1981. מאז הוא הלך בינתיים לעולמו, כשהוא עדיין נשוי לדונה.

איימי אקטון עצמה, לשעבר מנהלת מחלקת בריאות הציבור של אוהיו, מעולם לא הסתירה בפני הציבור את הפרק הכואב הזה בחייה, שבמסגרתו התמודדה לדבריה לא רק עם פגיעה מינית אלא גם עם התעללות מצד אמה ובן זוגה, הזנחה וחיים כחסרת בית. בסרטון שהופץ אתמול מאשימה האם דונה בין השאר כי גם טענתה של איימי שהייתה חסרת בית ושגדלה באוהל אינה נכונה, אלא שקר נוסף.

הסרטון השנוי במחלוקת הופיע לראשונה בפוסט שפרסם די-ג'יי בריינס, בלוגר פוליטי מאוהיו, ולאחר מכן התפשט ברשתות החברתיות. בשעות הראשונות להפצתו היה מקורו לוט בערפל, משום שהוא לא כלל את כתובית הגילוי הנאות הנדרשת על פי חוק לצורך שידור סרטוני תעמולה מסוג זה בטלוויזיה – כתובית בנוסח "הסרטון מומן על-ידי..." המאפשרת לצופים לדעת מי הפיק את התשדיר ושילם עליו, וכך להביא בחשבון את מניעיו. הבלוגר בריינס טען בשיחה עם CNN כי קיבל את הסרטון ממצביע כלשהו שצפה בו במסגרת סקר דעת קהל והקליט אותו.

ראמאסוואמי עם הנשיא טראמפ בעצרת באוהיו החודש. לא מתנצל, להפך: יקדם את הסרטון ב-4 מיליון דולר ( צילום: AP Photo/Jacquelyn Martin )

רק שעות ארוכות אחרי הפצת הסרטון, בשעת לילה מאוחרת של יום שלישי, אישר צוותו של המועמד הרפובליקני ראמאסוואמי כי הוא זה שהפיק את התשדיר השנוי במחלוקת. הקמפיין של ראמאסוואמי הבהיר כי לא רק שהוא אינו מצטער על כך שהופץ, אלא הוא מתכוון גם להשקיע כעת 4 מיליון דולר בקידומו, כדי שמצביעים נוספים ייחשפו אליו. מהקמפיין נמסר כי אמה של אקטון לא קיבלה תשלום עבור הסרטון, שאורכו דקה, וכי כעת הוא יופץ באינטרנט וישודר בטלוויזיה, משום שלאקטון "יש בעיות קשות עם האמת שהציבור צריך להיות מודע להן".

מפגין התעמת עם ויווק: "למה שידרת? היא הייתה בת 12!"

החלטת הקמפיין של ראמאסוואמי להמשיך לקדם את הסרטון באה למרות ביקורת חריפה שספג משני צדי המתרס הפוליטי. דמוקרטים ורפובליקנים כאחד הדגישו כי הצפת הפרטים על ילדותה הכואבת של יריבתו אקטון והבאת דבריה של אמה, שאת הקשר איתה ניתקה אקטון ב-1978 על רקע ההתעללות וההזנחה לכאורה, היא מעשה אכזרי ולא הולם. קייסי פוטש, שהתמודד מול ראמאסוואמי על המועמדות הרפובליקנית לתפקיד המושל, הודיע ברשתות החברתיות כי יצביע לאקטון בעקבות פרסום הסרטון, שאותו הגדיר "שפל המדרגה ממש". הפרשנית השמרנית מייגן מקיין, בתו של הסנאטור הרפובליקני והמועמד לשעבר לנשיאות ג'ון מקיין , כינתה את התשדיר "נתעב", ו ניקי היילי , יריבתו לשעבר של ראמאסוואמי בפריימריז הרפובליקניים לנשיאות ב-2024, אמרה כי התשדיר הוא הוכחה נוספת לכך שראמאסוואמי הוא "אדם רע". לצד הגינויים הללו הדהדו וקידמו את הסרטון בפוסטים ברשת כמה דמויות רפובליקניות בולטות שתומכות בראמאסוואמי, בהן דונלד טראמפ ג'וניור, בנו של הנשיא, וכן משפיענית הרשת לורה לומר.

אקטון בעצרת באוהיו. "ראמאסוואמי ניצל אישה מבוגרת שאינה בקו הבריאות, זה תואם את מי שהוא" ( צילום: AP Photo/Carolyn Kaster )

בלילה האחרון, בעצרת בחירות שערך בווסטרוויל, התעמת מפגין עם ראמאסוואמי בגלל הסרטון, וצעק לעברו: "למה שידרת את המודעה עם אמה של איימי אקטון! היא הייתה בת 12!". בשיחה עם עיתונאים לאחר האירוע לקח ראמאסוואמי אחריות על התשדיר וחזר והדגיש כי על הבוחרים להביא בחשבון את מה שאומרים על אקטון אנשים המכירים אותה "היטב". הוא אמר כי הוא עצמו מעולם לא פגש את האם והדגיש שוב כי היא "לא קיבלה תמורה כספית" בעבור התשדיר.

אקטון עצמה גינתה את ראמאסוואמי על הפקת הסרטון עוד לפני שמטהו אישר כי הוא אכן מעורב בו. "לא אנרמל מי שטוען שהילדות שלי היא סתם עניין שאני מתלוננת עליו, ומי שפרסם תשדיר שבו מופיעה אמי הביולוגית – שמידיה חולצתי בגיל 12 בגלל התעללות והזנחה חמורות ובגלל פגיעה מינית", אמרה אקטון ל-Spectrum News, רשת חדשות בכבלים באוהיו. היא ציינה כי ראמאסוואמי פתח במתקפות אישיות דומות גם במהלך התמודדותו בפריימריז הרפובליקניים לנשיאות לפני שנתיים, וכינתה זאת "דפוס התנהגות עקבי לאורך כל חייו". בהמשך אמרה אקטון בריאיון על אמה: "נורא לראות אותה במצב הזה, ועוד יותר לא ייאמן לראות שהיריב שלי ניצל אדם שבבירור אינו בקו הבריאות, אישה מבוגרת, וזה לחלוטין עולה בקנה אחד עם מי שהוא".

ארה"ב בחירות איימי אקטון מועמדת דמוקרטית לתפקיד מושל מושלת אוהיו ( צילום: AP Photo/Carolyn Kaster )

המטה של אקטון פרסם הודעה מטעמו של אחיה, פיליפ סטרנס, שבה אישר האח כי שניהם הוצאו מחזקת אמם דונה ארתור בילדותם לאחר שאביהם החורג, בעלה של ארתור, הואשם באונס אקטון כשהייתה ילדה. בהמשך פרסם מטה אקטון סרטון בכיכובו של סטרנס, שבו הוא סיפר כיצד אחותו הגדולה ספגה את "החלק הקשה ביותר" של ההתעללות שעברו בילדותם בשל רצונה להגן עליו, וגינה בחריפות את ראמאסוואמי ואת בעלי בריתו על ניצול המצב. האח הדגיש כי אמם הביולוגית נשארה נשואה לאנס של איימי עד יום מותו.