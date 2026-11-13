: רשות התעופה הפדרלית של ארה"ב (FAA) הורתה אמש (שישי) על עצירת כל ההמראות בנמלי התעופה ברחבי המדינה, בצעד חריג במיוחד שכבר משבש אלפי טיסות, בהן גם טיסות לישראל וממנה. בסך הכול, כך לפי נתוני חברת FLIGHTAWARE שמנטרת אחר פעילות אווירית, כ-7,000 טיסות בוטלו או נדחו בשל ההוראה. ברקע ההודעה, תקלת תקשורת שפוגעת בתדרים המשמשים את מערך בקרת הטיסה האמריקני.

: רשות התעופה הפדרלית של ארה"ב (FAA) הורתה אמש (שישי) על עצירת כל ההמראות בנמלי התעופה ברחבי המדינה, בצעד חריג במיוחד שכבר משבש אלפי טיסות, בהן גם טיסות לישראל וממנה. בסך הכול, כך לפי נתוני חברת FLIGHTAWARE שמנטרת אחר פעילות אווירית, כ-7,000 טיסות בוטלו או נדחו בשל ההוראה. ברקע ההודעה, תקלת תקשורת שפוגעת בתדרים המשמשים את מערך בקרת הטיסה האמריקני.

דרמה בשמי ארצות הברית : רשות התעופה הפדרלית של ארה"ב (FAA) הורתה אמש (שישי) על עצירת כל ההמראות בנמלי התעופה ברחבי המדינה, בצעד חריג במיוחד שכבר משבש אלפי טיסות, בהן גם טיסות לישראל וממנה. בסך הכול, כך לפי נתוני חברת FLIGHTAWARE שמנטרת אחר פעילות אווירית, כ-7,000 טיסות בוטלו או נדחו בשל ההוראה. ברקע ההודעה, תקלת תקשורת שפוגעת בתדרים המשמשים את מערך בקרת הטיסה האמריקני.

בהודעה של רשות שדות התעופה שהופצה לחברות התעופה נמסר כי ההחלטה התקבלה בשל "נסיבות יוצאות דופן ושיקולי בטיחות". לאחר מכן נמסרה הודעה כי ההוראה תהיה תהיה בתוקף עד השעה 23:00 הלילה (שעון ניו יורק), כשבע שעות מרגע תחילת ההשבתה.

בהודעה של רשות שדות התעופה שהופצה לחברות התעופה נמסר כי ההחלטה התקבלה בשל "נסיבות יוצאות דופן ושיקולי בטיחות". לאחר מכן נמסרה הודעה כי ההוראה תהיה תהיה בתוקף עד השעה 23:00 הלילה (שעון ניו יורק), כשבע שעות מרגע תחילת ההשבתה.

בהודעה של רשות שדות התעופה שהופצה לחברות התעופה נמסר כי ההחלטה התקבלה בשל "נסיבות יוצאות דופן ושיקולי בטיחות". לאחר מכן נמסרה הודעה כי ההוראה תהיה תהיה בתוקף עד השעה 23:00 הלילה (שעון ניו יורק), כשבע שעות מרגע תחילת ההשבתה.

מנתוני Flightradar24 עולה כי לפי שעה, כ-3,100 טיסות נמצאות באוויר לקראת נחיתה בנמלי התעופה השונים בארה"ב, אולם כעת אין להם איפה לנחות. לפי דיווח ב-CNN, שהסתמך על גורמי אכיפת החוק בארה"ב, החקירה הראשונית לא מעלה חשד למתקפת סייבר שהובילה למצב הכאוטי.

מנתוני Flightradar24 עולה כי לפי שעה, כ-3,100 טיסות נמצאות באוויר לקראת נחיתה בנמלי התעופה השונים בארה"ב, אולם כעת אין להם איפה לנחות. לפי דיווח ב-CNN, שהסתמך על גורמי אכיפת החוק בארה"ב, החקירה הראשונית לא מעלה חשד למתקפת סייבר שהובילה למצב הכאוטי.

מנתוני Flightradar24 עולה כי לפי שעה, כ-3,100 טיסות נמצאות באוויר לקראת נחיתה בנמלי התעופה השונים בארה"ב, אולם כעת אין להם איפה לנחות. לפי דיווח ב-CNN, שהסתמך על גורמי אכיפת החוק בארה"ב, החקירה הראשונית לא מעלה חשד למתקפת סייבר שהובילה למצב הכאוטי.