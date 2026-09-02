חבר הכנסת יעקב אשר מדגל התורה נשאל בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה אם תהיה לו בעיה לשבת עם גדי איזנקוט, והשיב כי "אני מאמין שכל מי שירצה להיות ראש ממשלה וירצה שותפים וממשלה יציבה - כנראה ירצה שנהיה". על חוק הפטור מגיוס שהממשלה לא הצליחה להעביר אמר כי "אם מישהו חושב שאפשר להעביר חוק כזה, שהולך לדבר על מיליון וחצי איש, בלי הסכמה והידברות, זורה חול בעיני הציבור". בנוסף ביקר את המפלגות החרדיות החדשות ואמר כי "יש להן תכלית אחת - בזבוז קולות".