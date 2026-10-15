מהומות פרצו הערב (חמישי) בשכונת אבו טור במזרח ירושלים, לאחר שגבר נורה למוות הלילה וארבעה גברים נוספים נפצעו בדרגות שונות. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות.

מהומות פרצו הערב (חמישי) בשכונת אבו טור במזרח ירושלים, לאחר שגבר נורה למוות הלילה וארבעה גברים נוספים נפצעו בדרגות שונות. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות.

מהומות פרצו הערב (חמישי) בשכונת אבו טור במזרח ירושלים, לאחר שגבר נורה למוות הלילה וארבעה גברים נוספים נפצעו בדרגות שונות. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות.

עשן כבד נראה עולה מהשכונה בעקבות המהומות, שבהן הוצתו לפי החשד בית מגורים ורכב, ככל הנראה ללא נפגעים. במהלך הלילה כאמור נורו חמישה גברים בשל סכסוך, ומותו של אחד מהם נקבע מאוחר יותר בבית החולים.

עשן כבד נראה עולה מהשכונה בעקבות המהומות, שבהן הוצתו לפי החשד בית מגורים ורכב, ככל הנראה ללא נפגעים. במהלך הלילה כאמור נורו חמישה גברים בשל סכסוך, ומותו של אחד מהם נקבע מאוחר יותר בבית החולים.

עשן כבד נראה עולה מהשכונה בעקבות המהומות, שבהן הוצתו לפי החשד בית מגורים ורכב, ככל הנראה ללא נפגעים. במהלך הלילה כאמור נורו חמישה גברים בשל סכסוך, ומותו של אחד מהם נקבע מאוחר יותר בבית החולים.