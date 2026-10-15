מהומות פרצו הערב (חמישי) בשכונת אבו טור במזרח ירושלים, לאחר שגבר נורה למוות הלילה וארבעה גברים נוספים נפצעו בדרגות שונות. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות.

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הפרת סדר בשכונת אבו תור, בהמשך לארוע חשד לרצח ועל רקע סכסוך מתמשך בין משפחות.הפרת סדר בשכונת אבו תור, בהמשך לארוע חשד לרצח ועל רקע סכסוך מתמשך בין משפחות.
הכוחות בשטח
(צילום: דוברות המשטרה)
הפרת סדר בשכונת אבו תור, בהמשך לארוע חשד לרצח ועל רקע סכסוך מתמשך בין משפחות.הפרת סדר בשכונת אבו תור, בהמשך לארוע חשד לרצח ועל רקע סכסוך מתמשך בין משפחות.
(צילום: דוברות המשטרה)
עשן כבד נראה עולה מהשכונה בעקבות המהומות, שבהן הוצתו לפי החשד בית מגורים ורכב, ככל הנראה ללא נפגעים. במהלך הלילה כאמור נורו חמישה גברים בשל סכסוך, ומותו של אחד מהם נקבע מאוחר יותר בבית החולים.
מהמשטרה נמסר לאחר הירי כי שוטרי תחנת עוז וחוקרי הזיהוי הפלילי פעלו במהלך הלילה בזירת הרצח, אספו ממצאים וביצעו פעולות חקירה במטרה לעצור את המעורבים באירוע. גם מפקד מרחב קדם תת-ניצב יניב מויאל הגיע למקום וקיבל סקירה מהכוחות השטח.