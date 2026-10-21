עשרות חרדים קיצונים משבשים היום (רביעי) את התנועה בכניסה לתחנת המשטרה בצומת רעננה, במחאה נגד מעצר עריק. לאחר יותר משלוש שעות של מחאה, החלו עימותים במקום מול כוחות המשטרה, שפתחו בביצוע מעצרים.
לדברי גורמים במשטרה, העריק אותר אתמול כשהוא נוהג ברכב ללא לוחית זיהוי, וכשהגיעו אליו מתנדבי משטרה שנכחו במקום נאמר לו שעליו להגיע לתחנת המשטרה למחרת. כשהגיע, התברר שהוא עריק - והוא הועבר לידי המשטרה הצבאית.
החרדים הוזעקו לתחנת המשטרה על-ידי מוקד "צבע שחור" של הפלג הירושלמי, המסייע למשתמטים חרדים להימנע מגיוס. במוקד שלחו הודעה קולית לכלל הרשומים ל"צבע שחור", ועשרות הקיצונים הגיעו לתחנת המשטרה וחסמו את הכביש תוך קריאות מחאה.
רק הבוקר פורסם כי בית המשפט המחוזי בתל אביב מתח ביקורת חריפה על התנהלות המדינה סביב סוגיית גיוס החרדים, לאחר שצה"ל לא עמד שוב ושוב במועדים שנקבעו להגשת תשובות. "החלטות בית המשפט הן לא המלצה", הבהירה השופטת לימור ביבי בדיון נוסף בנושא, לאחר שנציגי צה"ל התקשו לספק תשובות בסיסיות על אכיפת חובת הגיוס - כמה עריקים נעצרו, אילו עונשים הוטלו עליהם והאם יש הבדל באכיפה בין חרדים לשאר המגזרים.
בחודש יוני האחרון נטען בדיון קודם בבית המשפט כי לצה"ל אין נתונים מפולחים על אכיפת ההשתמטות משירות בקרב חרדים לעומת מגזרים אחרים. לפי הטענה, הצבא מסתפק בנתונים כלליים, אינו מבדיל בין משתמטים לעריקים, ואף הנתונים החלקיים שמסר אינם עדכניים ומתייחסים למצב מלפני כשנה.
פורסם לראשונה: 17:12, 21.10.26