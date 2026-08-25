ח"כ צבי סוכות מהציונות הדתית תועד הבוקר (שלישי) משתתף בשבירת אנדרטה בכפר הפלסטיני מאדמא שליד שכם. סוכות ואנשים שהתלוו אליו אובטחו על ידי צה"ל ומג"ב.

תיעוד: ח"כ צבי סוכות משתתף בהשחתת אנדרטה בשכם





סוכות מול האנדרטה

סוכות, שמכהן כיו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, ביקש לפני כחודש לסייר בכפרים אלו ונוספים, בתיאום קצין הכנסת וצה"ל. הסיור נקבע להבוקר ואושר לפני כמה ימים. הוא הגיע למקום וראה את האנדרטה, והחל לנתץ אותה בעזרת פטיש. בצה"ל לא הכירו את הנושא, ואמרו שלא אישרו לו מראש לעשות זאת.

"לפני כמה ימים דרשתי מהצבא לפעול להסרת האנדרטאות שמנציחות מחבלים בכפרי המרצחים מאדמא ובורין אך לצערי הן נותרו במקומן", מסר סוכות. "לכן הגעתי בעצמי ופעלתי להסרתן".

"המסר שלי היום הוא פשוט וברור: לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחיילי צה"ל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להערצה", הוסיף. "לצד המאבק בטרור עצמו, צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה ולגדל את הילדים בכפרים שיהוו הדור הבא של ערביי יו"ש על מורשת לפיה רצח יהודים הוא מעשה גבורה.

"יהודים רבים שילמו בחייהם כתוצאה מהמחבלים שיצאו מהכפרים הללו - לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים ולא ניתן להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו". בהודעה מטעם סוכות נמסר כי באנדרטאות "אף נערכו אירועים לזכרם בהם חילקו ממתקים לילדים".

לדברי סוכות, הסיבה לפעולותיו נובעת מחשיפת אתר "הקול היהודי", שלפיו האנדרטאות הנציחו את יאמן טייב עלי פרג' שהיה מעורב בשילוח מחבל לפיגוע בצומת גהה ב-2003, ואת חמדאן חוסיין מחמוד א-נג'אר, שביצע פיגוע בדצמבר 1988 סמוך להר ברכה.