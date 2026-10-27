הגברת הראשונה של ארה"ב מלניה טראמפ הכריזה על הפסקת האש שסוכמה ביום שישי, ואז היא העריכה כי חלק מהתושבים יבקשו לעבור לרוסיה ואחרים ירצו לעבור לאוקראינה. לפי לשכתה של הגברת הראשונה, מלניה טראמפ יזמה את השיחות עם צוותי משא ומתן אזרחיים מרוסיה ומאוקראינה לאחר שנפגשה עם גורמים רשמיים באו"ם, ואלה עדכנו אותה במצב החמור באולשקי. הגברת טראמפ ידועה כמי ששומרת בדרך כלל על פרופיל ציבור נמוך בהשוואה לרוב נשותיהם של נשיאי ארה"ב בעידן המודרני, אך בשנים האחרונות היא הפכה מעורבת יותר בטיפול בסוגיות הומניטריות הקשורות למלחמת רוסיה-אוקראינה. באוגוסט 2025 היא אף שיגרה לנשיא רוסיה

ולדימיר פוטין