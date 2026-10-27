בדרום אוקראינה נכנסה היום (ג') לתוקף הפסקת האש המקומית בעיר החרבה אולשקי, הפסקת אש שהבית הלבן הכריז כי סוכמה בחסותה של הגברת הראשונה של ארה"ב מלניה טראמפ. ההפוגה בעיר הנתונה תחת כיבוש רוסי החלה בשעה 3:00 לפנות בוקר, כשהמטרה היא לאפשר בהמשך השבוע למשלחת סיוע להיכנס לשם, ולהניח לתושבים, שמתמודדים עם מחסור דרמטי במזון ובציוד רפואי, להימלט. בין 2,000 ל-6,000 איש עדיין שוהים באולשקי, ורחפנים ומוקשים הפרוסים סביבה ובתוכה מגבילים את התנועה ברחובותיה ומקשים עליהם להימלט ממנה.
ההפוגה הנוכחית באולשקי היא רגע נדיר של הסכמה בין מוסקבה לקייב, שחוסר אמון עמוק שורר ביניהן מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה לפני קרוב לחמש שנים, וניסיונות קודמים שלהן להגיע להפסקות אש מוגבלות מעין זו קרסו במהירות או מעולם לא התממשו. שביתת הנשק ההומניטרית היא מבצע עתיר סיכונים הן עבור מוסקבה והן עבור קייב, ושני הצדדים מנסים לנצל אותה כדי לזכות באהדתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
העיר אולשקי שוכנת כ-550 קילומטרים דרומית-מזרחית לקייב, ליד נהר הדנייפרו המהווה את קו החזית שמפריד בין הכוחות הרוסיים לאוקראיניים במחוז הדרומי חרסון. העיר נכבשה על-ידי רוסיה כבר בשבועות הראשונים שאחרי הפלישה לעומק אוקראינה ב-2022, והיא ממוקמת כ-10 קילומטרים מהעיר חרסון, בירת המחוז, ששוחררה במתקפת-נגד אוקראינית בנובמבר 2022 ומאז סופגת אש כבדה מהרוסים. אם לפני המלחמה גרו באולשקי כ-24 אלף איש כיום נותרו בה לדברי רוסיה כ-2,000 תושבים ולדברי אוקראינה כ-6,000, אבל התושבים הללו מבודדים לחלוטין, הן משום שהעיר נתונה תחת איום מתמיד של רחפני נפץ רוסיים ואוקראיניים התוקפים כלי רכב, והן משום שהדרכים המובילות אליה וממנה זרועות מוקשים.
לפי עדויות המגיעות מאולשקי בשבועות האחרונים נוצר בעיר מחסור חמור במיוחד בתרופות ובמזון, ותושבים הלכודים שם ללא מזון, מים וחשמל סיפרו לאחרונה לרשת BBC הבריטית כי הם נאלצים לאכול עשבי בר מהגינות כדי לשרוד. בשל התקשורת המשובשת בעיר גם קשה ליצור קשר עם תושבים הלכודים בה, ורבים מהם פוחדים לדבר על המצב במקום מחשש לפעולת תגמול מצד הרוסים. אוקראינה ורוסיה האשימו זו את זו בשיבושים באספקת המזון ובמאמצי הפינוי מאולשקי, והפסקת האש שהחלה הלילה אמורה לאפשר לאספקה להגיע אליה סוף סוף ולהניח לחבלנים לפנות את המוקשים מהצירים כדי לספק לתושבים מעבר בטוח החוצה.
גלאי הרחפנים הפסיק לצפצף: "לפעמים השקט מפחיד"
הגברת הראשונה של ארה"ב מלניה טראמפ הכריזה על הפסקת האש שסוכמה ביום שישי, ואז היא העריכה כי חלק מהתושבים יבקשו לעבור לרוסיה ואחרים ירצו לעבור לאוקראינה. לפי לשכתה של הגברת הראשונה, מלניה טראמפ יזמה את השיחות עם צוותי משא ומתן אזרחיים מרוסיה ומאוקראינה לאחר שנפגשה עם גורמים רשמיים באו"ם, ואלה עדכנו אותה במצב החמור באולשקי. הגברת טראמפ ידועה כמי ששומרת בדרך כלל על פרופיל ציבור נמוך בהשוואה לרוב נשותיהם של נשיאי ארה"ב בעידן המודרני, אך בשנים האחרונות היא הפכה מעורבת יותר בטיפול בסוגיות הומניטריות הקשורות למלחמת רוסיה-אוקראינה. באוגוסט 2025 היא אף שיגרה לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין מכתב שבו כתבה לו כי הגיעה "העת להגן על הילדים ועל הדורות הבאים ברחבי העולם".
בניסיונות להביא להפסקת אש מקומית באולשקי היה מעורב גם האפיפיור ליאו ה-14, ששוחח החודש עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ועם הנשיא הרוסי פוטין והפציר בהם לאפשר סיוע הומניטרי לאולשקי ופינוי בטוח של אזרחים משם. גורמים המעורבים במשא ומתן על משלחת הסיוע אמרו כי רופאים, תרופות, אספקת מזון ומים יוכנסו לאולשקי לפני שייפתחו מסדרונות הפינוי. משלחת הסיוע שאמורה להיכנס לאולשקי השבוע תגיע לשם כשברקע ההכנות לסבב שיחות נוסף בתיווך אמריקני בין משלחות מרוסיה ומאוקראינה הצפוי בחודש הבא, סבב שיחות שמטרתו להניח את התשתית למשא ומתן מפורט לשלום בהמשך.
הפסקת האש המקומית צפויה להימשך עד יום שבת, אבל אם יהיה צורך בכך ייתכן שתוארך. היקפה הגאוגרפי אינו ברור, אם כי היא מתמקדת באולשקי ובאזורים סמוכים אחרים במחוז חרסון. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר היום כי לפי שעה לא דווח על הפרות של הפסקת האש, וגורם רשמי אוקראיני תיאר אותה כ"שברירית ומתוחה". הצד שבשליטת אוקראינה במחוז חרסון היה הבוקר שקט, ורק רחפני סיור רוסיים נראו בשמיים. "מוקדם מדי לדעת. בואו נחכה ונראה, כי אי אפשר לסמוך על האויב, במיוחד על הרוסים", אמר לסוכנות הידיעות AP ירוסלב שנשקו, ראש המנהל העירוני של חרסון. "היו הפסקות אש שהוכרזו בעבר יותר מפעם אחת, ולא הייתה להן שום השפעה על חרסון, ובואו נגיד שהפוגה כזו היא לפעמים אפילו מפחידה".
שנשקו הודה שהמצב חריג: בדרך כלל הוא מסתובב עם גלאי רחפנים נייד שמזהה ללא הרף רחפנים מעל ראשו, אך כעת המכשיר נדם, ואף שהוא סיפר כי המשיך להציץ בו – הגלאי לא הראה דבר. השקט הזה מנוגד לדבריו ניגוד חד לחיי היומיום בעיר, שבה אנשים נפצעים או נהרגים כמעט מדי יום. אנשי השירותים העירוניים באזור אולשקי מתכננים לנצל את ההפוגה גם כדי לבצע עבודות תשתית, שבדרך כלל מסוכנות מדי לביצוע בשל פעילות הרחפנים הבלתי פוסקת הזו.
הטלפון הנורדי לפוטין: "אין ברירה, צריך שיחות ישירות"
כך או כך, במקביל להפסקת האש באולשקי ממשיכה רוסיה לתקוף יעדים אחרים באוקראינה. דקות ספרות לאחר השעה 3:00 לפנות בוקר, זמן כניסתה לתוקף של הפסקת האש בעיר הדרומית, הרעידו כמה פיצוצים של טילים בליסטיים את הבירה קייב ואזעקות הופעלו בחלקים שונים של המדינה. אמש, שעות לפני השתררות השקט באולשקי, פגעו טילים בליסטיים רוסיים בשטח אוניברסיטה בקייב, שם הם הרגו אדם אחד ופצעו 10, וכן בחרקוב, שם הם גרמו להרג שני בני אדם ולפציעתם של ארבעה. "חשוב שהעולם יראה שרוסיה אינה מראה דבר מלבד רצון להרוג ולהמשיך לנהל מלחמה", כתב זלנסקי בפוסט שפרסם זמן קצר לאחר מכן.
גם צבא אוקראינה המשיך ביממה האחרונה בתקיפותיו: אוטובוס שנסע בשטח שנכבש על-ידי רוסיה והיה בדרכו לחצי האי קרים שסופח על-ידי מוסקבה כבר לפני 12 שנה נפגע מרחפן אוקראיני, ובתקיפה הזו נהרג אדם אחד ועוד 31 נפצעו. בתוך רוסיה עצמה נהרגו שלושה בני אדם במתקפות רחפים אוקראיניות במחוזות בריאנסק ובלגורוד הסמוכים לגבול האוקראיני.
בצל המשך הלחימה התקיימה הבוקר שיחה משולשת נדירה בין נשיא רוסיה פוטין לנשיא פינלנד אלכסנדר סטוב וראש ממשלת נורבגיה יונס גאהר סטורה. הלסינקי מסרה כי הייתה זו שיחה "כנה ועניינית" שהתנהלה ביוזמתם של שני המנהיגים הנורדיים – הנמנים עם תומכיה הבולטים ביותר של קייב – וכי לאחר ששוחחו עם נשיא רוסיה התקשרו השניים גם לנשיא אוקראינה זלנסקי: "לתוצאות המלחמה הזו יהיו השלכות ישירות על ביטחוננו, ובאופן רחב יותר – על ביטחונה של אירופה", נמסר בהודעתו של נשיא פינלנד, "סיום המלחמה דורש שיחות ישירות".
ראש ממשלת דנמרק מטה פרדריקסן מתחה מנגד ביקורת על המנהיגים הפיני והנורבגי ועל העובדה שפעלו לבדם: "אני ספקנית מאוד לגבי היוזמה הזו שנקטו הנורבגים והפינים על דעת עצמם, היא לא תואמה עם אף אחד מאיתנו", אמרה לרשת השידור הציבורית DR. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר בהמשך כי מנהיגי פינלנד ונורבגיה עדכנו אותו כי הפצירו בפוטין לחדול מההתקפות על מתקני אנרגיה ותשתיות באוקראינה.