עשרות אלפי משתמשים דיווחו הערב (יום חמישי) על תקלה עולמית באאוטלוק של מיקרוסופט. ברחבי הרשתות החברתיות, משתמשים העידו כי נתקלו בבעיות כגון קודי שגיאה ומסכים קפואים בעת ניסיון שליחת הודעת מייל. אחרי כשעה תוקנה התקלה.

עשרות אלפי משתמשים דיווחו הערב (יום חמישי) על תקלה עולמית באאוטלוק של מיקרוסופט. ברחבי הרשתות החברתיות, משתמשים העידו כי נתקלו בבעיות כגון קודי שגיאה ומסכים קפואים בעת ניסיון שליחת הודעת מייל. אחרי כשעה תוקנה התקלה.

עשרות אלפי משתמשים דיווחו הערב (יום חמישי) על תקלה עולמית באאוטלוק של מיקרוסופט. ברחבי הרשתות החברתיות, משתמשים העידו כי נתקלו בבעיות כגון קודי שגיאה ומסכים קפואים בעת ניסיון שליחת הודעת מייל. אחרי כשעה תוקנה התקלה.