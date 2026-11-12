עשרות אלפי משתמשים דיווחו הערב (יום חמישי) על תקלה עולמית באאוטלוק של מיקרוסופט. ברחבי הרשתות החברתיות, משתמשים העידו כי נתקלו בבעיות כגון קודי שגיאה ומסכים קפואים בעת ניסיון שליחת הודעת מייל. אחרי כשעה תוקנה התקלה.
לפי אתר ניטור התקלות Downdetector, יותר מ-130 אלף דיווחים על בעיות התקבלו ממשתמשים. מוקדם יותר עדכנה מיקרוסופט כי תיקנה תקלה בטימס שהשפיעה על משתמשים בצפון אמריקה, וכי ההשפעה טופלה במלואה. בהמשך ציינה החברה כי התקלה עשויה להשפיע גם על קישוריות השירות של מיקרוסופט 365 עבור משתמשים באזורים אחרים.
"אנו חוקרים דיווחים על משתמשים שחווים קשיים בגישה לתיבות דואר של Exchange Online באמצעות שיטות חיבור שונות ביבשת אמריקה. פרטים נוספים ניתן למצוא במרכז הניהול של מיקרוסופט 365 תחת הקוד EX1550543", כתבה החברה ברשתות החברתיות. עם זאת, לפי אתר "The National", נראה כי גם מרכז הניהול עצמו הושפע מהתקלה.
עוד מסרה מיקרוסופט: "בזמן שאנו פועלים לצמצום ההשפעה, אישרנו כי התקלה עשויה להשפיע על קישוריות השירות של מיקרוסופט 365 עבור משתמשים בכל אזור".
מלבד הבעיות בשליחת הודעת מייל, אנשים נותרו גם ללא היכולת לגשת ליומנים המקוונים שלהם.