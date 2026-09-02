בימים האחרונים אנחנו עדים לוויכוח סביב היוזמות להביא לישראל כמה שיותר ישראלים השוהים בחו"ל, כדי שיוכלו להגיע לקלפיות ולהצביע. יש מי שרואים בכך תופעה פסולה, ניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות או אפילו מהלך לא לגיטימי. בעיניי, מדובר במהלך טבעי שעולה בקנה אחד עם רצון לעודד אזרחים בעלי זכות בחירה לממש את זכותם הדמוקרטית ומשכך אין בכך כל פסול.

( צילום: אוהד צויגנברג )

הכללים הם ברורים וידועים. במדינה דמוקרטית, לכל אזרח בעל זכות הצבעה יש זכות להשתתף בבחירות. לא משנה היכן הוא מתגורר באותו רגע, לא משנה אם הוא נמצא בישראל או בחו"ל, ולא משנה אם הוא מגיע לקלפי רכוב על סוס, במכונית, ברכבת, באוטובוס, בטיסה רגילה או בהסעה מאורגנת. כל עוד ההצבעה נעשית בהתאם לחוק – אין שום סיבה להפוך את אופן הגעתו לקלפי לעניין פסול.

מי שמחזיק בזכות לבחור רשאי לממש אותה. נקודה. אם אדם שלא שירת בצבא רשאי להצביע, אם אדם שאינו מזדהה עם הציונות רשאי להצביע - אין שום הצדקה לקבוע שדווקא אזרח שהגיע לישראל במיוחד כדי להשתתף בבחירות עושה דבר פסול. וגם אם מדובר בטיסה מאורגנת.

אם אדם שלא שירת בצבא רשאי להצביע, אם אדם שאינו מזדהה עם הציונות רשאי להצביע - אין שום הצדקה לקבוע שדווקא אזרח שהגיע לישראל במיוחד כדי להשתתף בבחירות עושה דבר פסול. וגם אם מדובר בטיסה מאורגנת

הטענה שהטיסות המאורגנות הן דבר בעייתי אינה משכנעת. כולנו יודעים שיש גם הסעות מאורגנות לקלפי ברחבי המדינה. אולי צריך להפסיק גם עם זה? אף אחד לא שואל לפני העלייה למטוס – למי הנוסע מצביע. אותם אנשים היו יכולים להגיע לישראל בטיסה מסחרית רגילה. האם מישהו היה טוען שאסור להם להצביע? ברור שלא. אז מה ההבדל אם מישהו סייע להם להגיע באמצעות הסעה מאורגנת? עצם הארגון הלוגיסטי אינו הופך את ההצבעה לפחות דמוקרטית.

הדמוקרטיה אינה אמורה לשאול את האזרח מדוע הגיע להצביע. היא אמורה לשמוח שהוא הגיע. אם אנחנו מאמינים באמת ובתמים בבחירות דמוקרטיות, עלינו לרצות כמה שיותר בעלי זכות בחירה שיגיעו להצביע. בסופו של דבר, מי שרוצה להגיע ולהצביע – שיגיע. מי שרוצה לטוס – שיטוס. מי שמגיע בהסעה מאורגנת – שיגיע בהסעה. מי שמגיע מחו״ל במיוחד כדי להצביע – יבורך על עצם השתתפותו.

פחות ליברלים מאחרים

בנוסף יש לזכור כי בהשוואה למדינות אחרות - ישראל דווקא פחות ליברלית ממדינות רבות אחרות. אזרח ישראלי שנמצא בחו”ל אינו יכול בדרך כלל להצביע בשגרירות או בקונסוליה. ההצבעה בחו”ל מוגבלת בעיקר לעובדי מדינה וגופים מסוימים ובני זוגם, כשהשהייה בחו”ל היא מתוקף תפקידם. משכך אם המדינה אינה מאפשרת לרוב הישראלים בחו”ל להצביע מהנציגות הדיפלומטית הרי לבטח עצם הגעה לישראל זה דבר דמוקרטי ונדרש.

וחשוב לזכור דבר נוסף - חוק הבחירות ומערכת מימון הבחירות מכירים במפורש באפשרות של הסעת בעלי זכות הצבעה לקלפי. כלומר, עצם העובדה שאדם לא מגיע בכוחות עצמו לקלפי אלא נעזר במערך הסעות אינה הופכת את הצבעתו לבלתי לגיטימית. אם אדם טס בנסיעה מאורגנת לישראל, מגיע לקלפי, נכנס מאחורי הפרגוד ומצביע באופן חשאי לפי רצונו — אין בעצם ההסעה כדי להפוך את הצבעתו לפחות דמוקרטית.

הדמוקרטיה לא אמורה לשאול אם מצביע הגיע בטיסה מסחרית, בטיסה מאורגנת או בהסעה. השאלה היחידה היא אחת - האם מדובר באזרח בעל זכות בחירה והאם הוא מצביע מרצונו החופשי ובאופן חשאי? אם התשובה היא כן — הגעתו לקלפי היא לא בעיה של הדמוקרטיה. היא הדמוקרטיה. בסופו של יום כולם צריכים לרצות שכמה שיותר בעלי זכות הצבעה יצביעו בבחירות שרבים אומרים שהן החשובות והקריטיות ביותר שהיו במדינה (ולא בפעם הראשונה ...).