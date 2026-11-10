המגעים עם החרדים והפלונטר: המשא ומתן בין יו"ר ישר! גדי איזנקוט למפלגות החרדיות החלו בעצלתיים. מקורביו של בעל המנדט - רונן את רונן - רונן מנליס ורונן אביאני, הובילו את המשא ומתן מולם. אלא שבזמן המגעים האיטיים, ברביעי בערב נכנסו לתמונה מקורביו של יו"ר ישראל ביתנו ליברמן, שפתחו במשא ומתן מתקדם ורציני יותר - והאיצו את התהליך קדימה.

"רכב שמאיץ ב-200 קמ"ש ועוקף את השיירה". הפריצה של ליברמן לממשלה עם החרדים ( צילום: אלכס קולומויסקי, יריב כץ, מוטי קמחי )

"זה כמו רכב שמאיץ בסיבוב ב-200 קמ"ש ועוקף את כל השיירה", תיאר בשיחה עם ynet גורם חרדי את העבודה של צוות המשא ומתן של ליברמן, שיצר קשר עם צמרת יהדות התורה.

"הוא הצליח להביא הצעות קונקרטיות והראה שפניו קדימה במעשים - ולא בדיבורים. ההודעה שלו בפייסבוק ביום שישי וההודעה היום על כך שהוא המועמד לראשות ועדת חוץ וביטחון הוכיחו שהוא רציני. הרצינות של החרדים כלפיו - בהתאם", הוסיף אותו גורם.

גורמים פוליטיים בכירים טוענים כי החרדים נחושים להתקדם קדימה עם ליברמן, בצל האכזבה שלהם מממשלת הימין על-מלא של ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא הצליחה לחוקק חוק פטור מגיוס, שיסדיר את מעמד לומדי התורה. אז מה בכל זאת מעכב את המגעים - ואת הבאת הבלוק החרדי שמונה 13 מנדטים של יהדות התורה וגם ש"ס? עניין טכני משמעותי.

החרדים, כפי שנחשף אתמול ב-ynet, מבקשים מגוש השינוי חוק גיוס שיעבור את בג"ץ בטרם תוקם ממשלה, כתנאי לחבירה אליהם ולמעשה כתנאי לחציית הרוביקון מגוש נתניהו - לגוש השינוי. ואולם, חוק כזה, אם יעשה בצורה רצינית על פי דרישתם יצטרך להיות מובא כחוק ממשלתי. וזה למעשה הפלונטר - איך מביאים הצעת חוק ממשלתית המעגנת את מתווה הגיוס עוד בטרם הקמת הממשלה.

צוותים משני הצדדים של המשא ומתן יושבים גם בשעות אלה בניסיון לנסות לפתור את הבעיה הזו.

ליברמן: קיוויתי שנגיע ל-61, הבוחר פסק אחרת ( צילום: ערוץ כנסת )





בהצהרה בישיבת הסיעה של ישראל ביתנו הסביר ליברמן כי אכן התנגד בעבר לממשלה עם המפלגות החרדיות, אך הסביר את השינוי בעמדתו: "קיוויתי שגוש השינוי יגיע לרוב של 61 מנדטים לפחות, אבל הבוחר פסק אחרת. לכן, נדרשנו להגדיר מחדש את היעדים ואת סדר העדיפויות".

יו"ר ישראל ביתנו הגן על חוק הפטור מגיוס שיזם וקידם ב-2018, אותו הוא רוצה להטמיע בכנסת הקרובה אחרי שיבוצעו בו התאמות - ובתנאי שיעבור את מבחן בג"ץ. הוא גם הכחיש באופן פומבי שהוא מקיים מגעים עם החרדים: "הכול המצאות, הכול שקרים", אמר. "אין לי שום מו"מ עם החרדים ואין לי מתווכים. את המו"מ מנהל גדי איזנקוט שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה. אם יבקשו את עזרתי אני זמין 24/7". הוא התייחס לשינוי הטון בביטאונים החרדיים: "ראיתי את כל הפרסומים בתקשורת החרדית. יש פה שעת רצון, חייבים לנצל את זה".

קרב הבלימה של נתניהו, והמאמרים שמדאיגים אותו

מי שמנהל קרב בלימה כדי למנוע את התרחיש הזה בדיוק הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו והגוש שלו כולו, שפתחו במתקפת ענק נגד החרדים בניסיון לטרפד את המהלך. נתניהו פרסם אתמול סרטון נוסף שבו קרא להקמת ממשלת אחדות על בסיס מפלגות הקואליציה, ובהובלתו, מבלי לציין את המילה "רוטציה". בסרטון הדגיש נתניהו באופן ספציפי כי ממשלה כזו תכלול גם את המפלגות החרדיות, בניסיון לשכנע אותן להישאר נאמנות אליו.

ואולם, לא בטוח שהניסיון לקרוץ לחרדים סייע לו הפעם. מאמר המערכת של ביטאון "יתד נאמן", שמזוהה עם יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, יצא במתקפה חריפה נגד נתניהו והגוש שלו. בניסיון לשדר לאן פניו של אשר, נכתב במאמר: "מתי בדיוק הפך הציבור החרדי לחלק בלתי נפרד מהימין?".

"בחוק הגיוס התברר שהימין אינו טוב במאומה מהשמאל. אל תאיימו עלינו, אל תטיפו מוסר ואין אנחנו חייבים לכם שום הסבר או תשובה", צוין עוד. גם בביטאון של חסידות גור, "המודיע", המזוהה עם בכיר יהדות התורה יצחק גולדקנופף, פורסם מאמר שמשיב לטענות מגוש הימין נגד החרדים: "נתתם לחרדים 'כל כך הרבה' כדבריכם, אבל קיבלתם מהם את הכול - את השלטון, את הממשלה. לכאורה זה לא כל כך פשוט להגדיר מיהו כפוי טובה ומיהו מפנה עורף".