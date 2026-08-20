רשות שדות התעופה הודיעה כי המשבר סביב סגירת עמדות הצ'ק אין נגרם בעקבות הנחיית ועד העובדים. לפי ההודעה, הרשות "מתמודדת בשעה זו עם שיבושים בעבודה אשר משפיעים על הפעילות התפעולית ועל השירות לציבור הנוסעים. הנהלת הרשות פונה לעובדים בדרישה להפסיק באופן מיידי כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בעבודה הסדירה ולהחזיר את הפעילות לשגרה מלאה. הרשות רואה בחומרה כל פעולה מכוונת העלולה לפגוע בציבור הנוסעים ובפעילותו התקינה של נתב"ג, במיוחד בתקופה של עומסי קיץ והיקפי פעילות גבוהים. ככל שהשיבושים לא ייפסקו, בכוונת הרשות לפנות בדחיפות לבית הדין לעבודה ולבקש את התערבותו".