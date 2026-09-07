על רקע הביקורת בארה"ב על מדיניות ישראל בשטחי יו"ש, גם מאוהדי ישראל כמו השגריר האמריקני מייק האקבי, סיירו סנאטורים וחברי בתי נבחרים מארה"ב בחוות בשומרון, ואף הודיעו לראש מועצת שומרון יוסי דגן כי יפעלו לחוקק סנקציות נגד מדינות שיטילו סנקציות על יו"ש. יוסי דגן אמר כי הם "בוחרים בצד הנכון של ההיסטוריה".

יוסי דגן עם המשלחת האמריקנית בשומרון ( צילום: רועי חדי )

המשלחת האמריקנית הגיעה כאורחת של דגן, לאחר איומי הסנקציות של אירלנד וספרד. המשלחת היא חלק מהקשר ההדוק שמקיים דגן עם NACL – ארגון המחוקקים הלאומי של ארה"ב, ועם הנהגת הארגון. את פני המשלחת קיבל החוואי ישראל רפפורט, מחוות נוף אב"י, שהציג בפני המחוקקים את ההתיישבות בשומרון ואת המציאות בשטח.

ג'ייסון ראפרט, מייסד ונשיא ארגון המחוקקים הלאומי של ארה"ב, אמר: "בדיוק כפי שאנחנו מנצחים במערכה הראשונה, של ההכרה ביהודה ושומרון, אנחנו הולכים לנצח במערכה השנייה – בעצירת המלחמה הכלכלית נגד ישראל, ובמיוחד נגד יהודה ושומרון. אנחנו איתכם, וביחד, בעזרת ה', אנחנו הולכים לנצח. אנחנו ננצח".

במדינת טנסי אושר חוק הקובע כי במסמכים רשמיים של המדינה ייעשה שימוש במונח "יהודה ושומרון" במקום "הגדה המערבית". בנוסף, הצעת החלטה בנושא עברה באריזונה, ובמערב וירג'יניה ובפלורידה הליכי החקיקה נמצאים בשלבים מתקדמים. במדינות אלבמה, פלורידה, אוקלהומה וג'ורג'יה כבר הוגשו הצעות חוק באופן רשמי.

המהלך הוא חלק ממאמץ רחב של ארגון NACL לצד ארגוני מחוקקים נוספים בארצות הברית, במטרה לקדם את ההכרה ביהודה ושומרון בקרב נבחרי ציבור בארה"ב, ולתרגם את התמיכה המדינית והציבורית למהלכים מעשיים – חקיקה, מדיניות וצעדי נגד כלפי גופים המחרימים את תושבי יהודה ושומרון.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הודה במהלך המפגש למחוקקים על קידום היוזמה נגד הסנקציות, ואמר: "מה שאתם עושים יחד הוא כמו שופר – קול חזק למען העולם. מה שקורה כאן ביהודה ושומרון הוא חלק מההיסטוריה ומהתנ"ך, והוא רלוונטי לכל העולם. אתם מצביעים יום אחרי יום בצד הנכון של ההיסטוריה ואני בטוח שבעזרת ה' אנחנו ננצח".

בין חברי המשלחת הבולטים: הסנאטורית קאתי צ'יזם; חברת בית הנבחרים שרה ואנס, אלסקה; חבר בית הנבחרים ג'וש בונר; חבר בית הנבחרים מארק גידלי, אלבמה; חברת בית הנבחרים דניס קרוסווייט-האדר, אוקלהומה; הסנאטור פול ווטקה, מינסוטה; ובכירים נוספים ומחוקקים ממדינות נוספות ברחבי ארה"ב.