בקרוב יוגדר בצה"ל הפרופיל החדש 70, שבין 64 ל-72, שיפתח למלש"בים שבעבר קיבלו פרופיל שאפשר להם להשתבץ בתפקידים עורפיים בלבד את האפשרות לעבור מיונים ליחידות קרביות.

בקרוב יוגדר בצה"ל הפרופיל החדש 70, שבין 64 ל-72, שיפתח למלש"בים שבעבר קיבלו פרופיל שאפשר להם להשתבץ בתפקידים עורפיים בלבד את האפשרות לעבור מיונים ליחידות קרביות.

המטרה: לשבץ יותר מתגייסים בתפקידי לוחמה. בקרוב יוגדר בצה"ל הפרופיל החדש 70, שבין 64 ל-72, שיפתח למלש"בים שבעבר קיבלו פרופיל שאפשר להם להשתבץ בתפקידים עורפיים בלבד את האפשרות לעבור מיונים ליחידות קרביות.