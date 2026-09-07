המטרה: לשבץ יותר מתגייסים בתפקידי לוחמה. בקרוב יוגדר בצה"ל הפרופיל החדש 70, שבין 64 ל-72, שיפתח למלש"בים שבעבר קיבלו פרופיל שאפשר להם להשתבץ בתפקידים עורפיים בלבד את האפשרות לעבור מיונים ליחידות קרביות.
המטרה לפי הצבא היא לשפר את מיצוי הפוטנציאל של המגוייסים הטריים. עבודת המטה מתבצעת לבחינת הסוגיה מתקיימת בחיל הרפואה ובאגף כוח האדם, וצפויה בקרוב להבשיל ולהיכנס לשלבי המיון הראשוניים (צו ראשון), במסגרת קביעת הפרופיל הצבאי של כל מלש"ב.
דובר צה"ל מסר בתגובה: "צה"ל מצוי בימים אלו בעבודת מטה לבחינת פרופיל רפואי חדש, המאפשר למשרתים שבעבר יועדו לתפקידים עורפיים בלבד להשתלב במגוון תפקידי לחימה ותומכי לחימה, בהתאם למצבם הרפואי ולכשירות שתיקבע על ידי חיל הרפואה.
"מהלך זה יאפשר להרחיב את שורות המשרתים, לחזק את ההתאמה בשיבוץ ולהרחיב את ההזדמנויות עבור הפרט לשרת כלוחם. עבודת המטה מתבצעת בשיתוף חיל הרפואה ואגף כוח האדם. לאחר שתושלם ותסוכם, פרטיה יוצגו לציבור וישוקפו למלש"בים.
"צה"ל ימשיך לפעול למיצוי פוטנציאל כוח האדם ולהרחבת מעגל המשרתים, תוך הקפדה יתרה על בריאותם של הבאים בשעריו והתאמת המענים לצורכיהם ולצורכי הצבא".