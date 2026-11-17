רשת התקשורת המסווגת שבה משתמשת הסוכנות לביטחון לאומי של ארצות הברית (NSA), אחת מסוכנויות הביון החשובות והחשאיות ביותר במדינה, הושבתה בשל תקלה שנסיבותיה עדיין אינן ברורות. כך דיווחה הערב (שלישי) רשת CNN, מפי שישה גורמים המעורים בפרטים. לפי הדיווח, בשלב זה אין אינדיקציה לכך שמדובר במתקפת סייבר, אך בסוכנות עדיין מנסים להבין את היקף השיבושים ואת השלכותיהם.

גלריה מטה ה-NSA במרילנד. ארכיון ( צילום: רויטרס )

הרשת, המכונה NSA Net, משמשת את עובדי הסוכנות להעברת מידע מסווג בתקשורת הפנימית ביניהם. בעקבות השבתתה, ובעוד אנשי המקצוע מנסים לאתר את מקור התקלה ולהעריך את היקפה, הוחלט להנהיג הגעה מדורגת של עובדים למקומות עבודתם. לא נמסר כמה עובדים מושפעים מהתקלה, מתי בדיוק החלה או מתי צפויה פעילות הרשת להתחדש.

בשלב זה גם לא ברור אם התקלה משפיעה על פעילות איסוף המודיעין של הסוכנות, על יכולתה להעביר מידע לגופים אחרים במערכת הביטחון האמריקנית או רק על התקשורת הפנימית בין עובדיה. CNN פנתה ל-NSA בבקשה לתגובה, אך במועד פרסום הדיווח טרם התקבלה התייחסות רשמית.

ה-NSA, שהוקמה ב-1952 והמטה שלה שלה שוכן בבבסיס הצבאי פורט מיד שבמדינת מרילנד, היא אחד הגופים המרכזיים במערך המודיעין האמריקני. הסוכנות כפופה למערכת הביטחון של ארה"ב ומתמחה במודיעין אותות (SIGINT) – איסוף, עיבוד וניתוח של מידע המועבר באמצעים אלקטרוניים, ובהם תקשורת ומערכות דיגיטליות. המידע שהיא מפיקה מועבר בין היתר למקבלי ההחלטות בוושינגטון ולמפקדים בצבא האמריקני. לצד פעילותה המודיעינית, הסוכנות ממלאת תפקיד מרכזי בהגנה על מערכות מידע רגישות של הממשל והצבא האמריקני. בין תחומי אחריותה נמצאים פיתוח יכולות הצפנה ואבטחת תקשורת, הגנה על מערכות הביטחון הלאומי וסיוע בהתמודדות עם איומי סייבר מצד מדינות וגורמים עוינים.

מטוס של אמריקן אירליינס. גל תקלות בארה"ב בימים האחרונים ( צילום: Caroline Brehman / AFP )

בשל אופי פעילותה, חלק ניכר מהמידע שהסוכנות אוספת ומעבדת מסווג ברמות הגבוהות ביותר. מערכות התקשורת הפנימיות שלה מאפשרות לאנשי מודיעין, חוקרים ומומחים טכנולוגיים לעבוד עם מידע רגיש ולהעבירו ביניהם בסביבה מאובטחת. השבתתה של מערכת מסוג זה עלולה להקשות על שגרת העבודה ועל העברת מידע בתוך הארגון, אף שטרם התברר אם וכיצד נפגעו משימות מבצעיות בעקבות האירוע הנוכחי.

זו אינה הפעם הראשונה שבה תקלה במערכות המחשוב של הסוכנות משבשת את פעילותה. בינואר 2000 התרחשה ב-NSA תקלה חמורה שנמשכה כמה ימים, ובמהלכה נפגעה יכולתה לעבד מידע מודיעיני שנאסף ברחבי העולם. מערכות המחשוב המרכזיות במטה הסוכנות הושבתו, והפקת דוחות מודיעיניים נעצרה למשך כ-72 שעות. במהלך אותה תקלה נמשכה פעילות איסוף המודיעין, אך נפגעה היכולת לעבד את המידע ולהפיץ אותו במהירות. גורמים אמריקנים הבהירו גם אז כי לא נמצאה עדות לפעולת חבלה או למתקפת האקרים, וכי נראה שהשיבושים נבעו מבעיות טכניות ועומס על המערכות.

גל התקלות בארה"ב: טיסות הושבתו, שירותים קרסו

השבתת רשת התקשורת המסווגת מתרחשת על רקע שורת תקלות טכנולוגיות חמורות שפגעו בימים האחרונים בתשתיות ובשירותים מרכזיים בארה"ב. ביום שישי האחרון הובילה תקלה במערכת בקרת התעופה האמריקנית לעצירת המראות ברחבי המדינה ולשיבושים ביותר מ-17,000 טיסות, שבוטלו או התעכבו. לפי גורמים בממשל, מקור התקלה ככל הנראה בבעיה בציוד התקשורת של רשות התעופה הפדרלית (FAA).

אתמול: שיבושים גם בשירותי הבנקאות ( צילום: AP )

רצף האירועים עורר בארה"ב שאלות בנוגע לעמידותן של תשתיות טכנולוגיות חיוניות ולמידת ההסתמכות עליהן. עם זאת, הרשויות האמריקניות הדגישו כי לא נמצאה עדות הקושרת בין התקלות השונות, וכי אין אינדיקציה לכך שמדובר במתקפת סייבר מתואמת. שר ביטחון המולדת האמריקני, מארקוויין מאלין, אמר כי הבדיקות שנערכו עד כה לא העלו סימנים למתקפת סייבר או לקשר בין השיבושים. גם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ניסה להרגיע את החששות מפני משבר רחב יותר, אך הודה כי חלק מהתשתיות האמריקניות מתבססות על טכנולוגיה מיושנת, שמחייבת השקעה נרחבת בחידוש המערכות.