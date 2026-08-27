רוכב אופנוע נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) לאחר שהחליק במהלך נסיעה בכביש 4 - בסמוך לרחוב הרב עובדיה יוסף בחדרה. ההרוג הוא עלאא כבהא (25), תושב אום אל-קוטוף שבוואדי ערה.

רוכב אופנוע נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) לאחר שהחליק במהלך נסיעה בכביש 4 - בסמוך לרחוב הרב עובדיה יוסף בחדרה. ההרוג הוא עלאא כבהא (25), תושב אום אל-קוטוף שבוואדי ערה.

רוכב אופנוע נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) לאחר שהחליק במהלך נסיעה בכביש 4 - בסמוך לרחוב הרב עובדיה יוסף בחדרה. ההרוג הוא עלאא כבהא (25), תושב אום אל-קוטוף שבוואדי ערה.