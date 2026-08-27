רוכב אופנוע נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) לאחר שהחליק במהלך נסיעה בכביש 4 - בסמוך לרחוב הרב עובדיה יוסף בחדרה. ההרוג הוא עלאא כבהא (25), תושב אום אל-קוטוף שבוואדי ערה.
הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א במרחב השרון בשעה 02:07 בלילה. הפרמדיק ליאור אלמקיאס והחובש יונתן ינקלביץ, סיפרו: "ראינו את רוכב האופנוע שוכב במרכז הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו". בהמשך, כאמור, נקבע מותו.
בתאונה נוספת הבוקר בטייבה נהרג גבר כבן 60 מפגיעת משאית. הדיווח על תאונה זו התקבל במוקד מד"א ירקון בשעה 06:40. פראמדיק מד"א כרם עראקי, סיפר: "הגבר שכב בסמוך למשאית כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. הוא סבל מחבלה רב מערכתית, ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום". המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ובוחני תנועה של מרחב שרון הגיעו לזירה והחלו באיסוף ממצאים.
במחלף יקום, בכביש 2 באזור השרון, נפצע אמש קשה גבר כבן 60 לאחר שרכבו ככל הנראה התהפך. הדיווח על תאונה זו התקבל במוקד מד"א ירקון בשעה 23:16. הפרמדיקית שרה כהן, חובש ביחידת האופנועים מנשי חביב והחובש אביחי פנחסי, סיפרו: "ראינו רכב עם פגיעות פח ובתוכו היה גבר כבן 60 כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".