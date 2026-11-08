לפחות ארבעה בני אדם נהרגו ו-88 נפצעו היום (א') בהתנגשות בין שתי רכבות במחוז גיזה שבמצרים, מדרום לבירה קהיר. התאונה אירעה כשרכבת שנסעה מגיזה לפאיום פגעה בחלקה האחורי של רכבת אחרת, שעשתה את דרכה מקהיר לאסואן, וכמה קרונות סטו מהמסילה והתרסקו בצד הדרך. כל ארבעת היעדים ונקודות המוצא של שתי הרכבות נחשבים לאתרי תיירות מרכזיים במצרים.
נשיא מצרים עבד אל-פתאח אל-סיסי פרסם הודעה שבה מסר כי הוא עוקב אחרי המצב "בדאגה רבה" והורה על פתיחת חקירה מהירה, והצהיר שכל גורם שיימצא כי נהג ברשלנות יישא באחריות. מרשות הרכבות המצרית נמסר כי צוותי חירום ומנופים הוזנקו לזירה כדי לפנות את ההריסות ולהחזיר את פעילות הרכבות לסדרה בהקדם האפשרי.
אזור אל-עיאט שבגיזה, שבו אירעה התאונה היום, הוא אותו אזור שבו התרחש בשנת 2002 אסון הרכבת הקטלני בתולדות מצרים. באסון ההוא נהרגו יותר מ-370 בני אדם, אחרי ששריפה פרצה ברכבת שהובילה נופשים מדרום לקהיר. בשנת 2009 אירעו באזור זה כמה התנגשויות רכבת, ובהן נהרגו עשרות קורבנות. בחודש ספטמבר האחרון נפצעו במחוז גיזה נהג רכבת ועוזרו אחרי ששתי רכבות משא התנגשו שם.
מצרים, שבה חיים כ-110 מיליון תושבים, תלויה מאוד בתחבורה הציבורית ובפרט ברכבות, אך רשת הרכבות שלה, שהיא מהנרחבות ביותר באפריקה, סבלה לאורך השנים מתאונות קטלניות רבות. בעשור האחרון השקיעה מצרים מיליארדי דולרים במודרניזציה של תשתיות התחבורה שלה, ובעיקר בכבישים מהירים חדשים ובקווים מהירים של רכבות, אולם היא טרם ביצעה שיפוץ ושדרוג לחלק גדול מרשת הרכבות המיושנת שלה.