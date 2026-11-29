אישום תקדימי, בעקבות שינוי החוק: התביעה הצבאית עדכנה היום (ראשון) את משפחתו של נתנאל שקרון כי בכוונתה להגיש כתב אישום נגד המחבל קדרי סמארה בסעיף שיאפשר לגזור עליו עונש מוות. סמארה, פעיל חמאס בן 37, ביצע את הפיגוע שבו נרצח שקרון בן ה-48, בערב יום הכיפורים האחרון, ויואשם בעבירה של גרימת מוות בכוונה. זהו כתב האישום הראשון המוגש מאז תוקן הצו במאי 2026 אשר קובע עונש מוות חובה, אלא אם בית המשפט הצבאי יגזור עונש מאסר עולם מטעמים מיוחדים.
על-פי כתב האישום שיוגש, בערב יום הכיפורים הגיע המחבל למעיין עין רעיה, הסמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין, כשהוא חמוש בנשק ארוך, ופתח באש לעבר השוהים במקום. מהירי נורה שקרון מטווח אפס, נפצע באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותו. במהלך הפיגוע התפתח קרב יריות מול המחבל, שבמהלכו נפצע המחבל ונמלט מהזירה. כעבור כמה שעות אותר המחבל בבית חולים באזור רמאללה, ונעצר.
המחבל נחקר במשך כחודשיים על-ידי השב״כ והמשטרה, בליווי צמוד של אנשי התביעה הצבאית, וחקירתו הסתיימה ביום שני האחרון. לצד עבירה של גרימת מוות בכוונה בכתב האישום, ייוחסו לו גם עבירות נוספות בגין הירי, וכן בגין החזקת הנשק. עם הגשת האישום, התביעה הצבאית תעתור למעצר המחבל עד לתום ההליכים בעניינו.
בשבוע שעבר הוגשה הצהרת התובע נגד סמארה. בהודעת המשטרה ושב"כ תואר כיצד המחבל, תושב הכפר הפלסטיני בידו, תכנן את הפיגוע, הגיע לזירה יום לפני הרצח כדי לאתר קורבן, ולבסוף ירה למוות בשקרון - אב לשישה ילדים מהיישוב עלי זהב בשומרון ובעל אזרחות צרפתית - שהיה במקום עם בנו הבכור שלא נפגע.
שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר אחרי ההחלטה להגיש את הסעיף המאפשר דרישת עונש מוות כי "זהו העונש הראוי למחבל המתועב וגם עשיית צדק לבני משפחת שוקרון. שינוי המדיניות שהובלתי בפרקליטות הצבאית עם מינוי פצ"ר חדש ובמערכת הביטחון בכל הנוגע לדרישת עונש מוות למחבלים רוצחים, לצד העברת חוק עונש מוות למחבלים בכנסת, מביאים כעת לשינוי משמעותי בהתנהלות התביעה הצבאית".
לדברי כ"ץ, "לאחר עשרות שנים שבהן נמנעה התביעה הצבאית מלדרוש עונש מוות למחבלים רוצחים, המדיניות החדשה שהתוויתי מיושמת כעת הלכה למעשה. עמדתי הייתה ועודנה ברורה: עונש מוות הוא העונש הראוי היחיד למחבלים שרצחו בדם קר. הדרישה לעונש מוות למחבלים צריכה להיות הכלל ולא החריג".
נזכיר כי גם לפני שינוי החוק, שופטי בתי הדין הצבאיים ביהודה ושומרון היו רשאים להטיל עונש מוות על מחבלים, אם רוב השופטים בהרכב תמכו בכך. עם זאת, עד היום האפשרות הזאת לא מומשה, ועונש מוות לא הוטל בפועל על מחבלים שהורשעו ברצח.
אחת הדוגמאות הבולטות לכך הייתה הפיגוע בחלמיש ביולי 2017, שבו נרצחו שלושה מבני משפחת סלומון בביתם בליל שבת. המחבל עומר אל-עבד, שהורשע בעבירה של גרימת מוות בכוונה – המקבילה לעבירת הרצח במשפט הישראלי – נידון לארבעה מאסרי עולם. אחד השופטים בהרכב דרש להטיל עליו עונש מוות, אך עמדתו נותרה דעת מיעוט ולא התקבלה.
במקרה הנוכחי, דרישת התביעה הצבאית להחיל את סעיף עונש המוות היא צעד מתבקש לנוכח שינוי החוק ותיקון הצו הצבאי בהתאם לו. זאת, משום שביהודה ושומרון חקיקה מחייבת קבלת תוקף באמצעות צו של אלוף הפיקוד. כעת, לאחר שהתביעה הצבאית ביקשה להחיל את הסעיף, ההכרעה עוברת לבית הדין הצבאי, שיידרש להחליט אם לממש את האפשרות להטיל עונש מוות – אפשרות שעד כה לא נעשה בה שימוש.
יצוין, כי השינוי בחוק עונש המוות למחבלים הסיר כמה מהמגבלות שהיו קיימות בדין הצבאי הקודם והקשו על הטלת העונש. כך, בעבר נדרש הרכב של שלושה שופטים בדרגת סגן־אלוף לפחות כדי לגזור עונש מוות, וההחלטה הייתה חייבת להתקבל פה אחד.
לפי החוק החדש, ניתן להטיל את העונש גם בהרכב של קצינים בדרגות נמוכות יותר, וברוב של שניים מתוך שלושת השופטים. שינוי נוסף הוא ביטול האפשרות שהייתה קיימת בעבר להמתיק את עונש המוות בהחלטה של אלוף הפיקוד או הרמטכ"ל. החוק החדש כבר נחתם בצו של אלוף הפיקוד.
בעת חקיקתו הוגשה עתירה לבג"ץ נגדו, אך בית המשפט לא דן בה לגופה, בין היתר משום שטרם היו נאשמים שסעיף האישום החדש חל עליהם. כעת, עם הגשת כתב האישום נגד סמארה, עשויה להתעורר שוב שאלת חוקיות החוק, ובג"ץ עשוי להידרש לסוגיה. עם זאת, גם אם בית הדין הצבאי יחליט להטיל עונש מוות, ההליך צפוי לעבור עוד שלבים: בין היתר יהיה צורך לקבוע כיצד יבוצע העונש, באילו תנאים ועל ידי מי.
ממשפחת שקרון נמסר כי "אנו מברכים על החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד המחבל שרצח את נתנאל יהונתן שקרון הי"ד ולדרוש להטיל עליו עונש מוות. אנו רואים בהחלטה זו צעד חשוב בדרך לעשיית צדק. המחבל לא רצח רק את נתנאל – הוא ביקש לפגוע בכולנו. כשמחבל בוחר לרצוח יהודי בשל היותו יהודי, הוא מכוון את נשקו נגד עם ישראל כולו. נתנאל היה הקורבן, אבל כולנו היינו המטרה".
עוד נמסר כי "הדרישה לעונש מוות מבטאת צדק מוסרי בסיסי ואת החובה הלאומית להגן על אזרחי ישראל ולהבהיר כי לפגיעה בעם ישראל יש מחיר".