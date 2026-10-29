"יש את ההיסטוריה האנושית, לא רק הגיאוגרפית והפוליטית, שמחברת אנשים למשפחות שלהם בסוריה. המרחק הזה היה אחד הגורמים", אמרה. לדבריה, המלחמה והאירועים הקשים שחוותה העדה הדרוזית בסוריה השפיעו על כל בית מבחינה כלכלית, נפשית ורגשית. גם האסון במג'דל שמס, שבו

נרצחו 12 ילדים ונערים במתקפה של חיזבאללה