איראן השתמשה במודלים של בינה מלאכותית שפותחו בארה"ב בניסיון לאתר ספינות של הצי האמריקני במזרח התיכון. כך עולה מ הדוח של חברת אנתרופיק , המזהיר מפני סכנות מתפתחות לביטחון הלאומי, ושעיקריו הובאו ב"וול סטריט ג'ורנל". לפי הדוח, קבוצה הקשורה לאיראן אספה מידע ממשדרי זיהוי ומעקב של ספינות ומטוסים, מתצלומים צבאיים ומצילומי לוויין מסחריים, כדי לעקוב אחר ספינות מלחמה אמריקניות ולחפש נקודות תורפה בתקשורת שלהן.

ספינה אמריקנית אוכפת את המצור באיראן ( צילום: CENTCOM )

באנתרופיק אמרו שהצליחו לסכל את המזימה של איראן, שהשתמשה במודל המתקדם של קלוד. בעיתון האמריקני ציינו כי הממצא הזה היה אחד מכמה איומים שתוארו בדוח בן 154 העמודים, שהציג מעין "מדריך פעולה" לאופן שבו היריבות של ארה"ב משתמשות בבינה מלאכותית בדרכים חדשות, המהוות איום חמור על הביטחון הלאומי: פיתוח טילים חדשים וקמפיינים אגרסיביים של דיס-אינפורמציה, ריגול אחר מתנגדי משטר ואפילו בחינת האפשרות לפיתוח נשק ביולוגי.

אנתרופיק גם חשפה שאיראן השתמשה בקלוד כדי לבנות מערכת לאיסוף וניתוח מידע על מאות ישראלים ויהודים בתפוצות, בהם אישים הקשורים לגופים ממשלתיים ולא ממשלתיים בישראל. לפי הדוח טהרן נעזרה בקלוד גם לבניית קמפיינים, מאגרי מטרות וחשבונות פיקטיביים, ובמהלך המלחמה עם ישראל ייחסה טענות כוזבות למכוני מחקר מערביים, בהם CSIS, ו-Brookings, כדי להציגן כאמינות.

במקביל, חסמה אנתרופיק פעילות של חברת המודיעין הישראלית-סינגפורית S2T Unlocking Cyberspace, שפיתחה מערכת למעקב וניתוח של משתמשי רשתות חברתיות באיראן ובמדינות המפרץ לפי מיקום, מאפיינים דמוגרפיים ועמדות פוליטיות.

בימים האחרונים נשאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אם הוא חושש שהבינה המלאכותית תוביל להכחדת האנושות. "לא, אין לי שום חשש כזה", השיב. מה שמדאיג אותו, הסביר, הוא האפשרות שארה"ב לא תנצח במרוץ העולמי לבינה מלאכותית.

כמעט במקביל, פרסמה אנתרופיק את הדוח המתאר מה כבר קורה בשטח: מדענים השתמשו במודל קלוד למחקרים שנועדו לסייע בפיתוח נשק ביולוגי, וגורמים שנקשרו למדינות עוינות כמו איראן, תימן ורוסיה, נעזרו בו גם לפיתוח אמצעי לחימה, ריגול, תעמולה ומעקב.

אנתרופיק דיווחה על חמישה מקרים של מחקר ביולוגי מהסוג הזה שאיתרה בחודשים האחרונים. לטענתה, זו הפעם הראשונה שחברת AI פרטית מפרסמת ממצאים על שימוש אפשרי בפלטפורמה שלה לפיתוח נשק ביולוגי. לצד זאת, החברה הקפידה לא לקבוע שמאחורי המקרים עמדו מזימות טרור, כאשר שמותיהם של המדענים, הפעילים, המוסדות והמדינות שבהם פעלו לא נחשפו.

לפי הדוח, בחלק מהמקרים המשתמשים עקפו חסימות גיאוגרפיות והסתירו את מטרותיהם כדי לחמוק ממנגנוני הבטיחות של קלוד. למרות שבדיקות מ-2025 הראו שהמודלים של קלוד לא מסוגלים לסייע משמעותית במחקר ביולוגי מסוכן, מאז יצאו מודלים מתקדמים ומסוכנים אף יותר. אנתרופיק הודיעה כי הוסיפה שכבות הגנה וחסמה את החשבונות שאיתרה.

הדוח פורסם יומיים אחרי שג'ייקוב קוקסון, חוקר בן 27 שעבד באנתרופיק, הודיע על התפטרותו מהחברה ויצא נגדה בגלוי. "אף אחת מהחברות אינה מתנהלת באחריות", כתב. "הן דוהרות לעבר מערכת בינה על-אנושית שמסוגלת לשפר את עצמה, ומהמרות על החיים של כולנו".