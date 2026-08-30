בכיר אמריקני אמר הערב (ראשון) כי צבא ארה"ב תקף שני משגרי רקטות של משמרות המהפכה באי לאראק. "כוחות של משמרות המהפכה נצפו מתכוננים לשגר טילים עם מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז", אמר הבכיר לרויטרס וערוצים נוספים. "כוחותינו השלימו את פינוי המוקשים מנתיבי השיט הבינלאומיים, עוקבים מקרוב אחר האזור וערוכים להגן על זרימת הסחר החופשית דרך המצר".

בסוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחו כי נשמע פיצוץ ליד האי שבמצר. בתסנים עדכנו כי לפי "דיווחים ראשוניים ולא רשמיים" נהרגו שני בני אדם ושניים נוספים נפצעו בתקיפה האמריקנית. "דיווחים ראשוניים מצביעים על כך שהאויב ביצע תקיפת כטב"ם", נכתב.

זמן קצר לאחר התקיפה, איימו במשמרות המהפכה כי "התוקפנות של האויב תיענה בתגובה, והתוקף ייענש".

ב"וושינגטון פוסט" דווח היום כי מפקדים בכירים בצבא ארה"ב הזהירו את שר ההגנה פיט הגסת' כי לא ניתן להמשיך לאורך זמן במבצעים רחבי ההיקף נגד איראן, וכי המשך ריכוז הכוחות במזרח התיכון עלול לפגוע ביכולתו של הצבא האמריקני להתמודד עם איומים במקומות אחרים בעולם - ובכלל זה להגן על ארה"ב עצמה.

לפי גורמים המכירים את הערכת המצב המסווגת שהוכנה עבור הגסת, האזהרות הועברו לשר על ידי ראשי צבא היבשה, הצי וחיל האוויר, וכן מפקדי הפיקודים האמריקניים האחראים על אירופה, אסיה ואמריקה הלטינית. הן נכללו במהדורת 14 באוגוסט של "ספר הפקודות של שר ההגנה" - מסמך מסווג שמפרט את זמינותם של ספינות, מטוסים, חיילים ומערכות נשק אמריקניות ברחבי העולם, ומשמש את הפנטגון בקבלת החלטות על פריסת הכוחות.

התקיפה במצר אירעה לאחר כחצי שנה של מערכה מול איראן, ובזמן שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מפעיל לחץ על טהרן לפתוח מחדש את הורמוז ולקבל את התנאים שהציבה וושינגטון לסיום העימות. טראמפ ממשיך להבהיר כי כל האפשרויות עדיין מונחות על השולחן, כולל חידוש התקיפות, ולכן פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) מחזיק זה חודשים יותר מ-50 אלף חיילים בכוננות למקרה שהנשיא יורה על פעולה צבאית נוספת.

לפי ה"פוסט", חלק מהכוחות שנפרסו במזרח התיכון כבר קיבלו הוראה להישאר באזור עד ספטמבר, וכוחות אחרים צפויים להישאר בו אף לתוך שנת 2027. גם בחיל האוויר נערכים לנוכחות ממושכת: לפי שני גורמים שנחשפו למסמך, רבות מהיחידות שנשלחו למזרח התיכון לצורך גיחות הפצצה ופעילות מבצעית מסביב לשעון צפויות להישאר באזור גם לתוך שנת 2027.