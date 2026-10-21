יותר מ-220 בני אדם נהרגו במתקפת כטב"מים על שוק הומה אדם באזור אביי שבמחלוקת בין סודן ל דרום סודן . המתקפה, שהתרחשה ביום שני, גרמה לפיצוצים עזים ולשריפה שהתפשטה בעקבות פגיעה במאגר דלק בשטח השוק. לפי הרשויות המקומיות, אלפי בני אדם נאלצו להימלט מבתיהם, וכוחות החילוץ התקשו לפנות את הגופות בשל הלהבות שהמשיכו להשתולל במקום גם למחרת.

גלריה פצועים מקבלים טיפול באביי. "היו חמישה פיצוצים" ( צילום: REUTERS/Medecins Sans Frontieres/Handout via REUTERS )

מלחמת האזרחים בסודן פרצה באפריל 2023, בעקבות מאבק כוחות בין הצבא הסדיר, בהנהגת הגנרל עבד אל-פתאח אל-בורהאן, לבין מיליציית RSF, בהנהגת מוחמד חמדאן דגלו, המכונה חמידתי. הלחימה הפכה לאחד המשברים ההומניטריים החמורים בעולם: לפי נתוני האו"ם, כ-13 מיליון בני אדם נעקרו מבתיהם, ויותר מ-33 מיליון זקוקים לסיוע הומניטרי.

מניין ההרוגים הרשמי במתקפה שלשום שעליו דיווחו סוכנויות הידיעות רויטרס ו-AP עמד תחילה על 153. ואולם, בהמשך דיווחה תחנת הרדיו המקומית Eye Radio, מפי שר ההסברה הזמני של אביי, יוהאנה אקול נגור, כי 153 גופות נקברו בקבר אחים אחד ו-73 נוספות בקבר אחים שני - בסך הכול 226 הרוגים.

"מצאנו שני קברי אחים. בראשון, שנמצא בצד הימני של השוק, נקברו כ-153 קורבנות, ובשני 73", סיפר נגור. לדבריו, בפגיעה הראשונה נפגע גם כלי רכב שגרר עגלה ובה כ-26 בני אדם. הוא תיאר מצב הומניטרי קשה בזירה, והוסיף כי כ-8,000 תושבים נעקרו ממקומם בעקבות המתקפה. חלקם מצאו מחסה מתחת לעצים ובשטחים פתוחים.

תמונות לוויין מציגות: השוק באביי במרץ 2025 (בתמונה למעלה), והשוק אחרי התקיפה (למטה) ( צילום: Planet Labs PBC/Handout via REUTERS )

עד ראייה ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס סיפר כי שמע חמישה פיצוצים חזקים, שבעקבותיהם עלה באש מתחם הדלק בשוק. "אנשים התחילו לפנות את הנפגעים. היו להם פציעות מרסיסים בבטן וברגליים. במקום אחד ראיתי 28 גופות שרופות", סיפר העד, שביקש להישאר בעילום שם מחשש לביטחונו.

בתיעוד מהזירה נראו כלי רכב ומבנים חרוכים, הריסות וגושי מתכת מעוותים. גם יממה לאחר התקיפה עדיין נראו להבות עולות מאחד המבנים, בזמן שתושבים הסתובבו בין ההריסות וניסו לאמוד את ממדי האסון. נגור סיפר כי חלק מהגופות נשרפו לחלוטין, וכי צוותי החילוץ מתקשים לאסוף את שרידי ההרוגים.

ארגון "רופאים ללא גבולות" הודיע כי יותר מ-20 פצועים הועברו לבית החולים אמאט בק הסמוך, ובהם נפגעים במצב קשה שסבלו מכוויות. ד"ר כריסטיאן לינדאואר, האחראי על הפעילות הרפואית של הארגון בבית החולים, אמר כי הצוותים מעניקים טיפול כירורגי, חובשים פצעים ומספקים טיפול חירום לנפגעים. בתמונות שפרסם הארגון נראו פצועים חבושים מקבלים טיפול כשהם שוכבים על רצפת בית החולים.

הרשויות המקומיות באביי וממשלת דרום סודן האשימו את צבא סודן באחריות למתקפה. קצין בכיר בצבא סודן אישר בשיחה עם AP, בעילום שם, כי הצבא ביצע תקיפת כטב"ם באזור, אך טען כי היעד היה מכליות דלק שהגיעו מדרום סודן והיו בדרכן לכוחות המיליציה החצי-צבאית RSF, שנלחמת בצבא סודן מאז אפריל 2023. לטענת הקצין, ההרוגים היו אנשי המיליציה ואנשים שעסקו בהברחת דלק. "אנחנו לא תוקפים אזרחים", אמר.

מנגד, עד הראייה ששוחח עם רויטרס טען כי לא ראה בשוק לוחמים של ה-RSF או אנשים חמושים במדים. לדבריו, מדובר במוקד מסחר שבו נמכרים גם מוצרי מזון בסיסיים, ובהם סוכר, קמח וביסקוויטים, המועברים בהמשך לתוך סודן. שלושה מקורות דיפלומטיים ששוחחו עם רויטרס אמרו כי מאגר הדלק שנפגע שימש בעבר את ה-RSF לאספקה לכוחותיה. עם זאת, לא אומת אם המתחם שימש למטרות צבאיות גם בזמן התקיפה.

משרד החוץ של דרום סודן הודיע כי זימן את שגריר סודן לשיחת מחאה בעקבות ההפצצה, שלדבריו גרמה לאבדות כבדות בנפש ולהרס רכוש. המשרד קרא לסודן להימנע מפעולות המסכנות אזרחים ולפתור את המחלוקות סביב אביי בדרכים דיפלומטיות. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש גינה את מתקפות הכטב"מים באזור, ולפי הארגון, בין ההרוגים היו גם נשים וילדים. כוח שמירת השלום של האו"ם באביי, UNISFA, שלח צוותים רפואיים, כוחות כיבוי ויחידות תגובה מהירה כדי לסייע בפינוי הנפגעים ולמנוע את התפשטות האש.

הסלמה במלחמת האזרחים

המתקפה באביי התרחשה על רקע גל תקיפות כטב"מים קטלניות בסודן. לפי דיווח של ה-BBC, ארגון Sudan War Observatory מסר כי כ-150 בני אדם נהרגו ביום ראשון בשתי תקיפות באזור העיירה א-דבאב שבמערב קורדופן. אחת התקיפות פגעה במשאית שהסיעה כ-200 בני אדם שהגיעו להשתתף בהלוויה, וגרמה למותם של 145 מהם. חמישה בני אדם נוספים נהרגו כשכטב"ם פגע באוהל שבו התאספו אבלים. לפי הארגון, 150 בני אדם נוספים נפצעו בתקיפות. בארגון מעריכים כי הכטב"מים שוגרו מהעיר קדוגלי שבדרום קורדופן, הנמצאת בשליטת צבא סודן.

חמידתי (מימין) ואל-בורהאן. מאבק כוחות בין הצבא הסדיר למיליציית RSF ( צילום: AFP )

השימוש בכטב"מים הפך בשנים האחרונות לאחד המאפיינים המרכזיים של מלחמת האזרחים בסודן. לפי ה-BBC, למרות אמברגו הנשק החלקי שהוטל על המדינה, גורמים זרים ממשיכים לספק כלי טיס בלתי מאוישים הן לצבא והן למיליציית RSF. התקיפות האוויריות גובות מחיר כבד מהאוכלוסייה האזרחית, במקביל למשבר הומניטרי הולך ומחריף: כ-20 מיליון בני אדם בסודן מתמודדים עם רעב חריף, ובאו"ם מזהירים מהתגברות הסכנה לרעב המוני בחלקים מדרפור ומחבל קורדופן. אזור קורדופן, העשיר בנפט ובזהב, הפך לחזית אסטרטגית המקשרת בין מעוזי המורדים בדרפור לבין הבירה חרטום, שנמצאת בשליטת הצבא.

אזור אביי, שבו התרחשה המתקפה האחרונה, הוא חבל עשיר בנפט שנמצא במחלוקת בין סודן לדרום סודן. מעמדו לא הוסדר בהסכם השלום שנחתם ב-2005 ונותר פתוח גם לאחר שדרום סודן הכריזה על עצמאותה ב-2011. משאל עם שתוכנן כדי לקבוע את עתידו לא נערך בשל מחלוקת על זהות הזכאים להצביע. באזור חיים בני קהילות שונות, בהן בני הנגוק דינקה, שרובם תומכים בהצטרפות לדרום סודן, ובני המיסרייה, המעדיפים להישאר חלק מסודן. לאורך השנים התפתחו באזור עימותים חמושים, בעיקר סביב שליטה בשטחים ובמשאבים.