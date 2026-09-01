בית משפט ב טייוואן גזר עונש מאסר על בעל שהשתמש בשואב אבק רובוטי כדי לתעד את הרומן של אשתו עם גבר זר וכך לחשוף את בגידתה בו. בית המשפט קבע כי חובות הנישואים אינן עולות בחשיבותן על זכות האדם לפרטיות, וכעונש על פעולת המעקב של הבעל שפגעה בפרטיותה של רעייתו שלח אותו לחמישה חודשים בכלא.

גלריה שואב האבק הקליט הכול. האישה נראתה מחליפה בגדים ומחבקת את המאהב ( צילום: shutterstock )

לפי העיתון South China Morning Post, הבעל והאישה נישאו בשנת 2021 והתגוררו עם הוריו של הגבר. נוסף על כך הם החזיקו דירת נופש, שבה ביקרו בחופשות. בספטמבר 2023 גילה הבעל מברשת שיניים משומשת בדירת הנופש, וחשדו התעורר. כשבדק צילומי אבטחה מהחניון הבחין בגבר לא מוכר שהסיע בעבר את אשתו הביתה.

העיתון הטייוואני China Times מדווח כי שלושה חודשים אחר כך, בדצמבר 2023, הפעיל הבעל מרחוק את שואב האבק הרובוטי בדירת הנופש באמצעות אפליקציה בסמרטפון כדי להשתמש בפונקציית השמע המובנית ולתקשר עם אשתו, אבל אז קלט אותה בשידור חי במפגש אינטימי עם גבר אחר. הוא הפעיל את מצלמת הווידאו המותקנת במכשיר, והחל להקליט את המתרחש כדי לאסוף נגדה ראיות.

בסרטון שצילם הבעל נראתה האישה מחליפה בגדים, מחבקת את המאהב שלה ומתהלכת בבית לא לבושה, בעוד הגבר האלמוני שוכב על הספה. בהמשך הגיש הבעל תביעה נגד רעייתו והמאהב בגין פגיעה בזכויותיו כבן זוג, ודרש פיצויים בסך 2 מיליון דולר טייוואני (68 אלף דולר אמריקני).

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לפי הדיווחים בטייוואן, בית המשפט קבע כי מערכת היחסים אכן חרגה מגבולותיה של ידידות רגילה וחייב את השניים לפצות את הבעל ב-500 אלף דולר טייוואני (כ-15.5 אלף דולר אמריקני), אך האישה מנגד הגישה תביעה שבה האשימה את הבעל בהקלטת צילומים פרטיים ללא הסכמתה. בית המשפט קיבל את טענותיה, וגזר עליו עונש 5 חודשי מאסר וקנס בסך 150 אלף דולר טייוואני (יותר מ-4,700 דולר).