כשמדברים על חוסן לאומי, יש נטייה לחשוב על עוצמה צבאית, מערכות התרעה, מרחבים מוגנים ומוכנות לשעת חירום. אבל חוסן הוא גם דבר עמוק בהרבה: היכולת של אנשים, קהילות וחברות דמוקרטיות לשמור על אנושיותם, על האמון ההדדי ועל יכולתם לתפקד בעת משבר.
השבוע מתקיימת בירושלים ועידת ELNET Jerusalem Summit הראשונה, בהשתתפות שרים מכהנים, שרים לשעבר, חברי פרלמנט ומומחי ביטחון והגנה מ־28 מדינות. הגעתם לישראל בעת הזו אינה מובנת מאליה. מבלי להמעיט באתגרים המדיניים הניצבים בפנינו, היא מעידה על קיומם של שותפים, אינטרסים משותפים ומרחב משמעותי לשיתוף פעולה בין ישראל לאירופה.
במסגרת הוועידה התנהל פאנל בנושא חוסן, שהיה לי הכבוד להנחותו. לצד מומחים בתחומי הגנת העורף, המוכנות למלחמה והלוחמה התודעתית, בחרתי לפתוח את הדיון בשיחה עם שורדת השבי אביבה סיגל, כשבקהל ישב בן זוגה קית, ששרד 484 ימים בשבי חמאס.
אביבה, ששרדה 51 ימים בשבי, הייתה מהראשונות שהעזו לדבר בפומבי על האלימות המינית שחוו נשים בשבי. בתקופה שבה רבות התקשו להשמיע את קולן, היא בחרה להיות קול עבור מי שלא יכלו לדבר בעצמן. אומץ הלב שלה אינו מתמצה בהישרדותה בשבי. הוא בא לידי ביטוי גם בהחלטתה להשמיע את האמת, לעמוד לצידן של אחרות ולהפוך כאב בלתי נתפס לעשייה ולשליחות ציבורית.
מול קהל של מנהיגים ומקבלי החלטות מאירופה ביקשתי לשאול אותה לא רק מהו חוסן עבורה, אלא גם מה היא מצפה מהאנשים היושבים באולם לשמוע, להבין ובעיקר - לעשות. אביבה פנתה אליהם בדרישה ברורה: לפעול נגד האנטישמיות ולהבין שהמלחמה בטרור אינה משימתה של ישראל בלבד, אלא של כולנו. היא ביקשה מהם לקחת אחריות ולפעול במדינותיהם.
הקריאה הזו ממחישה את הקשר שבין חוסנו של הפרט לחוסנה של החברה ובין חוסן לאומי לאחריות בינלאומית. ההתמודדות עם הטרור אינה מסתיימת בשדה הקרב. היא נמשכת גם בזירה הציבורית, במאבק בהכחשה, בעיוות האמת ובניסיונות לערער את הלגיטימיות של סבלם של הקורבנות. בשנים האחרונות, במסגרת עבודתי בתחום זכויות נשים ואלימות מינית באזורי סכסוך, נחשפתי לממד נוסף של שאלת החוסן: עבור נפגעות ונפגעי אלימות מינית, הפגיעה אינה מסתיימת בהכרח עם סיום מעשה האלימות. פעמים רבות מתחיל אז מאבק נוסף: המאבק להישמע, שיאמינו להם ושיכירו בסבלם. הכחשה, עיוות עובדות ופוליטיזציה של סבל אנושי עלולים להפוך לפגיעה נוספת, שהשלכותיה חורגות מגבולות הנפגעים עצמם ומשפיעות על משפחותיהם, על קהילותיהם ועל החברה כולה.
הכרה, אמת ואחריות אינן נפרדות מחוסן לאומי. הן תנאי לקיומו. בעידן שבו דיסאינפורמציה יכולה לחצות גבולות מהר יותר מטילים, חברות דמוקרטיות נדרשות להגן לא רק על התשתיות הפיזיות שלהן, אלא גם על האמון ועל התשתית העובדתית המשותפת שמאפשרים להן להתקיים. זו אינה סוגיה ישראלית בלבד. האתגרים שעמם מתמודדת כיום אירופה, ובהם איומים ביטחוניים, לוחמה תודעתית, קיטוב חברתי ושחיקת האמון במוסדות, ממחישים עד כמה משותפת האחריות שלנו.
היום הזה מחייב לבחון לא רק את המחויבות המוצהרת של הקהילה הבינלאומית למאבק באלימות נגד נשים, אלא גם את האופן שבו היא מיישמת אותה בפועל
היום מציין העולם את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. סמיכות המועדים בין הוועידה בירושלים לבין היום הבינלאומי מחדדת את השאלה שהציבה אביבה בפני מקבלי ההחלטות: כיצד מתרגמים מחויבות ערכית למעשים? היום הזה מחייב לבחון לא רק את המחויבות המוצהרת של הקהילה הבינלאומית למאבק באלימות נגד נשים, אלא גם את האופן שבו היא מיישמת אותה בפועל. המאבק באלימות אינו יכול להיות סלקטיבי. זהות הקורבן, לאומיותו או עמדתו הפוליטית אינן יכולות לקבוע את מידת ההכרה בפגיעה בו. אסור לנו לאפשר לפוליטיקה להכתיב למי מאמינים, עם מי מזדהים ועל זכויותיו של מי מוכנים להיאבק.
כשם שהמאבק בטרור ובאנטישמיות אינו יכול להיות עניינה של ישראל בלבד, כך גם המאבק באלימות מינית באזורי סכסוך אינו יכול להיות עניינן של הנפגעות או של המדינות שאליהן הן משתייכות בלבד. בשני המקרים מדובר במבחן של מחויבות לערכים אוניברסליים. המטרה היא להפוך סולידריות בינלאומית מאמירה ערכית לאחריות משותפת ולעשייה ממשית.
ועידת ירושלים הייתה הזדמנות להרחיב את השיח בין ישראל לאירופה מעבר למחלוקות המדיניות, ולבחון את האחריות המשותפת להגנה על אזרחים, על ערכים דמוקרטיים ועל זכויות אדם. אנחנו זקוקים למערכות הגנה חזקות, למנגנוני התרעה אמינים, לצוותי חירום מיומנים ולקהילות ערוכות. אבל אנחנו זקוקים גם למשהו שאי אפשר לבנות מבטון או באמצעות טכנולוגיה בלבד: אמון. אמון בין האזרחים למוסדות המדינה. אמון בתוך הקהילות שלנו. ואמון בכך שכאשר אנשים נפגעים, קולם יישמע, סבלם יזכה להכרה וכבודם יישמר. חברה בעלת חוסן אמיתי היא חברה שלא רק מגינה על אנשיה מפני אלימות, אלא גם עומדת לצידם במאבק על האמת, ההכרה והצדק. האתגר שלנו אינו רק להיות מוכנים יותר למשבר הבא, אלא להיות מחוברים יותר ומסוגלים להתמודד איתו יחד. כי חוסן אינו רק היכולת לשרוד משבר. חוסן הוא גם הבחירה במה אנחנו מבקשים להגן עליו בשעה שאנחנו מתמודדים איתו.
חוסן לאומי מתחיל באנשים, נשען על אמון וצומח מתוך סולידריות.
עו"ד איילת רזין בית-אוֹר היא מומחית בקידום שוויון מגדרי ומאבק באלימות מגדרית, לשעבר מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה