ועידת ירושלים הייתה הזדמנות להרחיב את השיח בין ישראל לאירופה מעבר למחלוקות המדיניות, ולבחון את האחריות המשותפת להגנה על אזרחים, על ערכים דמוקרטיים ועל זכויות אדם. אנחנו זקוקים למערכות הגנה חזקות, למנגנוני התרעה אמינים, לצוותי חירום מיומנים ולקהילות ערוכות. אבל אנחנו זקוקים גם למשהו שאי אפשר לבנות מבטון או באמצעות טכנולוגיה בלבד: אמון. אמון בין האזרחים למוסדות המדינה. אמון בתוך הקהילות שלנו. ואמון בכך שכאשר אנשים נפגעים, קולם יישמע, סבלם יזכה להכרה וכבודם יישמר. חברה בעלת חוסן אמיתי היא חברה שלא רק מגינה על אנשיה מפני אלימות, אלא גם עומדת לצידם במאבק על האמת, ההכרה והצדק. האתגר שלנו אינו רק להיות מוכנים יותר למשבר הבא, אלא להיות מחוברים יותר ומסוגלים להתמודד איתו יחד. כי חוסן אינו רק היכולת לשרוד משבר. חוסן הוא גם הבחירה במה אנחנו מבקשים להגן עליו בשעה שאנחנו מתמודדים איתו.