ד"ר לואיג'י גראטון, סגן נשיא מערך הבריאות והרווחה בהרבלייף העולמית, התייחס בוועידת הבריאות של קבוצת "ידיעות אחרונות" ו-ynet לתרופות ההרזיה החדשות, שלצד לצד הירידה במשקל מעוררות שאלות גם סביב הסיכון לאובדן מסת שריר במהלך הטיפול ולחשיבות התזונה. לדבריו, ירידה במשקל אינה מסתכמת באובדן שומן בלבד: "אנחנו רואים מצב דומה בחלק מתרופות ההרזיה שבהן חלק ניכר מהירידה במשקל מגיע ממסת שריר רזה, וזה מעורר דאגה. התרופות מדכאות תיאבון ביעילות רבה, אבל אכילה מופחתת יכולה גם לגרור צריכה פחותה של רכיבים תזונתיים חיוניים".