שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בתדרוך שקיים לכתבים צבאיים ומדיניים כי "איראן פועלת לפתח נשק כימי. בישראל יודעים את זה וגם בארה"ב יודעים את זה. לא נאפשר לאיראנים להגיע ליכולת הזו". לפי ההערכות שהוצגו בתדרוך, הרפובליקה האיסלאמית פועלת לפתח נשק כימי כחימוש שנועד לשמש נשק שובר שוויון מול ישראל ומדינות האזור. בישראל סבורים כי האיראנים הבינו את היקף הפגיעה שספגו בשני סבבי הלחימה הקודמים והחלו בתהליך הפיתוח. בירושלים אומרים כי הם מודעים למהלך מזה זמן מה, וכי גם ארה"ב מחזיקה במודיעין בנושא. בעקבות המידע התקבלה בישראל החלטה למנוע מאיראן להתעצם בתחום הכימי ולא לאפשר לה להגיע ליכולת מבצעית.