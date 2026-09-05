חליפה היא גם בעלים של מרפאה לניתוחים קוסמטיים ושל חברת הפקות המתמחה בארגון מסיבות ואירועים. פרט לעונש המוות, נגזרו על חליפה ועל אחרים חמש שנות מאסר בתיק נפרד, שעסק בחטיפתו ובתקיפתו של צעיר. בית המשפט הפלילי בקהיר גזר עליה גם שלוש שנות עבודת פרך, לאחר שהרשיע אותה בתקיפה מינית של הנהג שלה, בתוך ביתה.