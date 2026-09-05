בית משפט במצרים גזר היום (שבת) עונש מוות על מגישת טלוויזיה מוכרת ועל 11 נאשמים נוספים בגין ייצור וסחר בסמים, במסגרת פרשת סמים רחבת היקף. המגישה, שרה חליפה, בת 39, מוכרת בעיקר בזכות תוכניתה "משימה בלתי אפשרית", שעסקה בנושאים הקשורים לביטחון ולפשיעה.
העיתון "אל-אהראם" דיווח כי בית משפט בקהיר גזר על "חליפה ועל 11 נאשמים נוספים עונש מוות בתלייה, בגין הקמת כנופיית פשע מאורגן המתמחה בהשגת חומרים המשמשים לייצור סמים, במטרה לסחור בהם, וכן בגין החזקה ונשיאה של כלי נשק ותחמושת ללא רישיון".
לפי הדיווח, הרשויות החרימו יותר מ-750 ק"ג של סמים וחומרי גלם, ולצד כלי נשק ותחמושת ללא רישיון גילו שתי דירות ששימשו כמעבדות סמים. לפי הדיווחים במצרים, המורשעים "ייצרו סמים סינתטיים במטרה לסחור בהם, באמצעות ייבוא החומרים המשמשים לייצורם מחו"ל".
חליפה היא גם בעלים של מרפאה לניתוחים קוסמטיים ושל חברת הפקות המתמחה בארגון מסיבות ואירועים. פרט לעונש המוות, נגזרו על חליפה ועל אחרים חמש שנות מאסר בתיק נפרד, שעסק בחטיפתו ובתקיפתו של צעיר. בית המשפט הפלילי בקהיר גזר עליה גם שלוש שנות עבודת פרך, לאחר שהרשיע אותה בתקיפה מינית של הנהג שלה, בתוך ביתה.
פסק הדין על עונש המוות, שעליו ניתן לערער, ניתן לאחר שבית המשפט התייעץ עם המופתי הגדול של מצרים וקיבל את חוות דעתו הדתית. הליך זה נדרש על פי החוק המצרי בתיקים שבהם מוטל עונש מוות.
מצרים מטילה עונש מוות בגין רצח בכוונה תחילה, טרור, עבירות אונס מסוימות וסחר בסמים. לפי הוועדה המצרית לזכויות וחירויות, בשנת 2025 נגזרו במצרים 541 עונשי מוות.