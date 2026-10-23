איברהים בושקאר, קשיש בן 82, נרצח היום (שישי) בביתו בשפרעם, אחרי שרעולי פנים פרצו למקום וירו לעברו 13 כדורים. בנו שהיה לצידו נפגע גם מהירי, וכשניסה לברוח החמושים המשיכו לירות לעברו - אך הוא הצליח להסתתר מהם בשירותים ולנעול את הדלת. מצבו מוגדר קל. אשתו של הנרצח הייתה בחדר אחר בעת ביצוע הירי, וכששבה למקום מצאה אותו מתבוסס בדמו.
לפי החשד, הרצח בוצע כנקמה בנכדו של הקשיש - בנו של הפצוע - שנעצר אתמול יחד עם שני חשודים נוספים בדרכם לבצע חיסול מטעם משפחת חרירי. ככל הנראה, היעד לחיסול היה קשור לרעולי הפנים - שגילו על התוכנית ורצחו בתגובה את בושקאר בשפרעם. לקשיש שנרצח חמישה בנים, שתי בנות וכ-20 נכדים.
הרצח בוצע בידי שני חמושים, שאליהם התלווה חשוד שלישי שהמתין להם ברכב. לפי החשד, הם נכנסו לבית משפחת בושקאר בשפרעם, כאשר אחד מהם מבצע ירי לעבר הקשיש והשני לעבר בנו, שכאמור נפצע.
משפחת הנרצח אמרה בכאב: "מדובר ברצח אכזרי בתוך הבית. לאיברהים היו עוד כמה שנים טובות לחיות. לצערנו היום באו ורצחו אותו, בלי שהיה לו קשר לאף סכסוך. הוא תמיד דיבר על להתרחק מהפשיעה והאלימות, וקרא לסיים סכסוכים. בסופו של דבר הוא הפך לקורבן. לא ציפינו שירצחו קשיש, אבל אנחנו נמצאים בתקופה שבה אדם בגילו הופך להיות מאוים ויעד לרוצחים - אפילו לפני הצעירים". מתחילת השנה נרצחו 182 בני אדם בחברה הערבית.
כאמור, אתמול הודיעה המשטרה על מעצר של חוליית מתנקשים של משפחת הפשע חרירי, כאשר אחד מהם הוא נכדו של הקשיש. "סוכל חיסול 'על חם' רגע לפני הביצוע: שוטרי ימ"ר חוף ויאחב"ל להב 433 סיכלו חוליית מתנקשים חמושה של ארגון הפשע חרירי כשחבריה חמושים ומוכנים לפעולה", מסרה אתמול המשטרה.
לפי הודעת המשטרה מאתמול, "שוטרי יאחב"ל להב 433 ביצעו בימים האחרונים פעילות מעקב אחר התארגנות של חוליית חיסול, לאחר שהתקבלו אינדיקציות מודיעיניות. עם זיהוי תנועת החוליה ממרכז הארץ לכיוון צפון, ביצעו בלשי ימ"ר חוף מעצר יזום ועצרו ארבעה חשודים: שלושה תושבי שפרעם בשנות ה-20 לחייהם ותושב אבטין בשנות ה-40 לחייו. שלושה מהחשודים נתפסו כשהם רעולי פנים וברשותם נשקים מסוג M16 המצוידים במשתיקי קול. החשודים הועברו לחקירה בימ"ר חוף".