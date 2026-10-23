, אחרי שרעולי פנים פרצו למקום וירו לעברו 13 כדורים. בנו שהיה לצידו נפגע גם מהירי, וכשניסה לברוח החמושים המשיכו לירות לעברו - אך הוא הצליח להסתתר מהם בשירותים ולנעול את הדלת. מצבו מוגדר קל. אשתו של הנרצח הייתה בחדר אחר בעת ביצוע הירי, וכששבה למקום מצאה אותו מתבוסס בדמו.

, אחרי שרעולי פנים פרצו למקום וירו לעברו 13 כדורים. בנו שהיה לצידו נפגע גם מהירי, וכשניסה לברוח החמושים המשיכו לירות לעברו - אך הוא הצליח להסתתר מהם בשירותים ולנעול את הדלת. מצבו מוגדר קל. אשתו של הנרצח הייתה בחדר אחר בעת ביצוע הירי, וכששבה למקום מצאה אותו מתבוסס בדמו.

לפי החשד, הרצח בוצע כנקמה בנכדו של הקשיש - בנו של הפצוע - שנעצר אתמול יחד עם שני חשודים נוספים בדרכם לבצע חיסול מטעם משפחת חרירי. ככל הנראה, היעד לחיסול היה קשור לרעולי הפנים - שגילו על התוכנית ורצחו בתגובה את בושקאר בשפרעם. לקשיש שנרצח חמישה בנים, שתי בנות וכ-20 נכדים.

לפי החשד, הרצח בוצע כנקמה בנכדו של הקשיש - בנו של הפצוע - שנעצר אתמול יחד עם שני חשודים נוספים בדרכם לבצע חיסול מטעם משפחת חרירי. ככל הנראה, היעד לחיסול היה קשור לרעולי הפנים - שגילו על התוכנית ורצחו בתגובה את בושקאר בשפרעם. לקשיש שנרצח חמישה בנים, שתי בנות וכ-20 נכדים.

לפי החשד, הרצח בוצע כנקמה בנכדו של הקשיש - בנו של הפצוע - שנעצר אתמול יחד עם שני חשודים נוספים בדרכם לבצע חיסול מטעם משפחת חרירי. ככל הנראה, היעד לחיסול היה קשור לרעולי הפנים - שגילו על התוכנית ורצחו בתגובה את בושקאר בשפרעם. לקשיש שנרצח חמישה בנים, שתי בנות וכ-20 נכדים.

הרצח בוצע בידי שני חמושים, שאליהם התלווה חשוד שלישי שהמתין להם ברכב. לפי החשד, הם נכנסו לבית משפחת בושקאר בשפרעם, כאשר אחד מהם מבצע ירי לעבר הקשיש והשני לעבר בנו, שכאמור נפצע.

הרצח בוצע בידי שני חמושים, שאליהם התלווה חשוד שלישי שהמתין להם ברכב. לפי החשד, הם נכנסו לבית משפחת בושקאר בשפרעם, כאשר אחד מהם מבצע ירי לעבר הקשיש והשני לעבר בנו, שכאמור נפצע.

הרצח בוצע בידי שני חמושים, שאליהם התלווה חשוד שלישי שהמתין להם ברכב. לפי החשד, הם נכנסו לבית משפחת בושקאר בשפרעם, כאשר אחד מהם מבצע ירי לעבר הקשיש והשני לעבר בנו, שכאמור נפצע.