14 עובדים פוטרו ממרכז קנדי לאומנויות הבמה בעקבות החלטת מועצת המנהלים - שאת רוב חבריה מינה הנשיא דונלד טראמפ - לסגור את המתחם, לכאורה לצורך שיפוצים "בשל ליקויי בטיחות". כך דיווח ה"וושינגטון פוסט" מפי שלושה גורמים, שציינו כי הקיצוצים פגעו גם בבכירים, בהם הדוברת הראשית של המתחם רומה דראווי ואחרים. בעיתון האמריקני ציינו כי יותר מ-100 התפטרו או פוטרו בחודשים שאחרי השתלטות טראמפ על המוסד האיקוני. טראמפ הבהיר כי השיפוצים לא ייצאו לפועל אם שמו לא יתווסף למתחם, על אף שבית המשפט קבע כי כל שינוי כזה נדרש אישור של הקונגרס.