טרגדיות במזרח אסיה: דוד בן לולו, בן 23 מירושלים, נהרג בתאונה בווייטנאם ביום שישי האחרון, בעת שרכב על אופנוע מאות קילומטרים מהבירה האנוי. באירוע אחר, אזרח ישראלי בשנות השבעים לחייו טבע למוות בבריכת שחייה במלון בפטאיה שבתאילנד.
עם קבלת הדיווח על התאונה הקטלנית בוייטנאם החלו לפעול ביחידה הבינלאומית של זק"א ובמשרד החוץ מול הגורמים הרלוונטיים, בצרפת ובווייטנאם, בשל מורכבות המקרה והעובדה שבן לולו החזיק גם באזרחות צרפתית.
במסגרת המאמצים נעשתה פנייה לגורמי משרד החוץ הצרפתי, ובעקבותיה נפתחה היום (ראשון) הקונסוליה הצרפתית בהאנוי, שאמורה הייתה להיות סגורה, במיוחד לצורך קידום הטיפול במקרה והשלמת המסמכים הנדרשים.
במקביל, פועלת היחידה הבינלאומית של זק"א מול בני המשפחה והגורמים המקומיים להשלמת ההליכים הנדרשים להעברת הגופה להאנוי ולהטסתה לקבורה בישראל.
סרג' בן חיים, מפקד זק"א צרפת, סיפר: "מאז שנודע לנו על המקרה אנו פועלים ללא הפסקה מול הרשויות הצרפתיות, הווייטנאמיות והישראליות. הבוקר הגעתי באופן אישי למשרד החוץ הצרפתי, שם ניתנו ההנחיות הנדרשות לצוות בהאנוי. המנוח נמצא במרחק של מאות קילומטרים מהאנוי ואנו פועלים להסדרת העברתו ולהחזרתו לישראל במהירות האפשרית, תוך שמירה מלאה על כבוד המת".
חיים ויינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, הוסיף: "מדובר במקרה מורכב שמצריך פעילות ותיאום מול גורמים בכמה מדינות. היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת עם זק"א צרפת ובני המשפחה כדי להתגבר על הקשיים ולזרז ככל שניתן את ההליכים. אנו מקווים להשלים במהרה את כלל הפעולות הנדרשות ולהביא את דוד ז"ל לקבורה בישראל".