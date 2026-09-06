עם קבלת הדיווח על התאונה הקטלנית בוייטנאם החלו לפעול ביחידה הבינלאומית של זק"א ובמשרד החוץ מול הגורמים הרלוונטיים, בצרפת ובווייטנאם, בשל מורכבות המקרה והעובדה שבן לולו החזיק גם באזרחות צרפתית.

עם קבלת הדיווח על התאונה הקטלנית בוייטנאם החלו לפעול ביחידה הבינלאומית של זק"א ובמשרד החוץ מול הגורמים הרלוונטיים, בצרפת ובווייטנאם, בשל מורכבות המקרה והעובדה שבן לולו החזיק גם באזרחות צרפתית.

עם קבלת הדיווח על התאונה הקטלנית בוייטנאם החלו לפעול ביחידה הבינלאומית של זק"א ובמשרד החוץ מול הגורמים הרלוונטיים, בצרפת ובווייטנאם, בשל מורכבות המקרה והעובדה שבן לולו החזיק גם באזרחות צרפתית.

סרג' בן חיים, מפקד זק"א צרפת, סיפר: "מאז שנודע לנו על המקרה אנו פועלים ללא הפסקה מול הרשויות הצרפתיות, הווייטנאמיות והישראליות. הבוקר הגעתי באופן אישי למשרד החוץ הצרפתי, שם ניתנו ההנחיות הנדרשות לצוות בהאנוי. המנוח נמצא במרחק של מאות קילומטרים מהאנוי ואנו פועלים להסדרת העברתו ולהחזרתו לישראל במהירות האפשרית, תוך שמירה מלאה על כבוד המת".

סרג' בן חיים, מפקד זק"א צרפת, סיפר: "מאז שנודע לנו על המקרה אנו פועלים ללא הפסקה מול הרשויות הצרפתיות, הווייטנאמיות והישראליות. הבוקר הגעתי באופן אישי למשרד החוץ הצרפתי, שם ניתנו ההנחיות הנדרשות לצוות בהאנוי. המנוח נמצא במרחק של מאות קילומטרים מהאנוי ואנו פועלים להסדרת העברתו ולהחזרתו לישראל במהירות האפשרית, תוך שמירה מלאה על כבוד המת".

סרג' בן חיים, מפקד זק"א צרפת, סיפר: "מאז שנודע לנו על המקרה אנו פועלים ללא הפסקה מול הרשויות הצרפתיות, הווייטנאמיות והישראליות. הבוקר הגעתי באופן אישי למשרד החוץ הצרפתי, שם ניתנו ההנחיות הנדרשות לצוות בהאנוי. המנוח נמצא במרחק של מאות קילומטרים מהאנוי ואנו פועלים להסדרת העברתו ולהחזרתו לישראל במהירות האפשרית, תוך שמירה מלאה על כבוד המת".