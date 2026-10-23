על פי כתב האישום, רן נכנס לכפר הפלסטיני עקרבה, שמחוץ לגזרת אחריותו, ביצע בדיקות תעודות זהות ללא סמכות ופתח באש לעבר רכב שבו נסעו בני זוג, לאחר שהנהג לא נענה לקריאותיו לעצור.
מכתב האישום עולה כי עוד לפני התקרית קיימו גורמים בצבא מספר שיחות הבהרה עם הנאשם בעקבות אירועים חריגים, והזהירו אותו שלא לחרוג מגבולות גזרתו ולהקפיד על הוראות הפתיחה באש.
ב-18 בספטמבר יצא רן מביתו בגבעות עולם הסמוכה לאיתמר, ברכב שטח מסוג ריינג'ר, כשהוא חמוש ברובה סער מסוג ערד, יחד עם חייל בשירות קבע. במהלך הנסיעה החליט לסטות ממסלולו ולהיכנס לכפר עקרבה. שם הבחין ברכב מאזדה שבו נסעו בני הזוג והורה לנהג לעצור.
החקירה נוהלה במשותף בידי היחידה המרכזית של מחוז ש"י והשב"כ, ובמהלך החודש הם עצרו את רן ואת החייל. במהלך חיפוש נתפסו כלי הנשק שהיו ברשותם וכן כלי הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע העבירה. בעקבות החקירה גובשה תשתית ראייתית נגד רן, והפרקליטות ביקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים.
לפי כתב האישום שהוגש היום, הנהג, שחשש מפגיעה לאחר שהבחין כי אחד מיושבי הריינג'ר רעול פנים, המשיך בנסיעתו. בתגובה שלף הנאשם את נשקו וירה לפחות שלוש יריות לעבר הרכב המתרחק, בכוונה לפגוע בו וביושביו. שני קליעים פגעו באישה, אחד מהם חדר לחזהּ ונעצר בריאתה בסמוך לליבה. היא פונתה לאשפוז, נותחה להוצאת הקליעים מגופה ונזקקה לאשפוז של מספר ימים. עוד נטען בכתב האישום כי לאחר הירי המשיכו רן והחייל שהיה עימו לחוות דמסקי, כמתוכנן. בדרכם חזרה הם שבו לזירת הירי, שם ירד רן מהריינג'ר וחיפש את התרמילים, במטרה להכשיל הליך שיפוטי. בהמשך, כשנשאל בידי גורמי הביטחון אם שמע על אירוע ירי בגזרה או נכח במקום, הכחיש זאת, לפי האישום, במטרה להכשיל את ההליך השיפוטי.
רן גם טען כי בזמן האירוע שבגינו נעצר היה עם קצין צה"ל במסגרת תפקידו. לפי גרסתו, במהלך הנסיעה, סמוך לכפר, הגיח לעברם רכב ללא לוחיות רישוי, שלטענתו דהר לכיוונם באופן שנראה להם כניסיון דריסה. השניים טענו שחשו בסכנת חיים מיידית ונאלצו לקפוץ הצידה כדי להימלט מפגיעת הרכב. לפי גרסת רן, לאחר שהצליחו להיחלץ הוא ירה באוויר במטרה לגרום לרכב לעצור, אולם הרכב נמלט במהירות לתוך הכפר.
אחיו הצעיר של רן, רב סרן אור יוסף (אורוש) רן, נפל ב-7 באוקטובר בקרב על קיבוץ כפר עזה, לאחר שנלחם במחבלים, הציל חיי אדם וסייע בחילוץ תושבים מהקיבוץ. משפחת רן היא משפחה מאוד מוכרת בהתיישבות, אביו, אברי, מוכר בעיקר בשל פעילות הקמת מאחזים בעבר.
בעקבות מעצרו של רן, רבש"צים מהמועצה האזורית בשומרון פתחו במחאה וקיימו הפגנה מול הקריה בתל אביב. אשתו שלחה מכתב לשר הביטחון במחאה על תנאי מעצרו.