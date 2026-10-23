מכתב האישום עולה כי עוד לפני התקרית קיימו גורמים בצבא מספר שיחות הבהרה עם הנאשם בעקבות אירועים חריגים, והזהירו אותו שלא לחרוג מגבולות גזרתו ולהקפיד על הוראות הפתיחה באש.

מכתב האישום עולה כי עוד לפני התקרית קיימו גורמים בצבא מספר שיחות הבהרה עם הנאשם בעקבות אירועים חריגים, והזהירו אותו שלא לחרוג מגבולות גזרתו ולהקפיד על הוראות הפתיחה באש.

מכתב האישום עולה כי עוד לפני התקרית קיימו גורמים בצבא מספר שיחות הבהרה עם הנאשם בעקבות אירועים חריגים, והזהירו אותו שלא לחרוג מגבולות גזרתו ולהקפיד על הוראות הפתיחה באש.

החקירה נוהלה במשותף בידי היחידה המרכזית של מחוז ש"י והשב"כ, ובמהלך החודש הם עצרו את רן ואת החייל. במהלך חיפוש נתפסו כלי הנשק שהיו ברשותם וכן כלי הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע העבירה. בעקבות החקירה גובשה תשתית ראייתית נגד רן, והפרקליטות ביקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

החקירה נוהלה במשותף בידי היחידה המרכזית של מחוז ש"י והשב"כ, ובמהלך החודש הם עצרו את רן ואת החייל. במהלך חיפוש נתפסו כלי הנשק שהיו ברשותם וכן כלי הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע העבירה. בעקבות החקירה גובשה תשתית ראייתית נגד רן, והפרקליטות ביקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

החקירה נוהלה במשותף בידי היחידה המרכזית של מחוז ש"י והשב"כ, ובמהלך החודש הם עצרו את רן ואת החייל. במהלך חיפוש נתפסו כלי הנשק שהיו ברשותם וכן כלי הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע העבירה. בעקבות החקירה גובשה תשתית ראייתית נגד רן, והפרקליטות ביקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים.