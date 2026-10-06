הפרשה כונתה במשטרה "מרוץ שליחים". על פי האישום, עזריאל הקים בסביבות 2018 את חברת "מר משלוח", והחל מ-2019 כפה עליו נגר להעמיד לרשותו ולרשות בני משפחתו את שירותי החברה ללא תמורה. במשך שנים, נטען, ביצעו שליחי החברה משלוחים ומשימות אישיות עבור נגר, כולל משיכת כספים והעברתם.

הפרשה כונתה במשטרה "מרוץ שליחים". על פי האישום, עזריאל הקים בסביבות 2018 את חברת "מר משלוח", והחל מ-2019 כפה עליו נגר להעמיד לרשותו ולרשות בני משפחתו את שירותי החברה ללא תמורה. במשך שנים, נטען, ביצעו שליחי החברה משלוחים ומשימות אישיות עבור נגר, כולל משיכת כספים והעברתם.

הפרשה כונתה במשטרה "מרוץ שליחים". על פי האישום, עזריאל הקים בסביבות 2018 את חברת "מר משלוח", והחל מ-2019 כפה עליו נגר להעמיד לרשותו ולרשות בני משפחתו את שירותי החברה ללא תמורה. במשך שנים, נטען, ביצעו שליחי החברה משלוחים ומשימות אישיות עבור נגר, כולל משיכת כספים והעברתם.