פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום נגד ראש ארגון הפשע אייל נגר (40) ומאור עזריאל (35), ובהם היא מייחסת להם השתלטות על ענף משלוחי המזון באשדוד, תוך שימוש באיומים והטלת מורא על בעלי עסקים ושליחים. לנגר מיוחסות אלפי עבירות של סחיטה באיומים, גביית דמי חסות, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס, הלבנת הון והשמדת ראיות. לעזריאל מיוחסות בין היתר עבירות של סחיטה באיומים, גביית דמי חסות, איומים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מס, הלבנת הון והשמדת ראיות.
תיעוד המעצר של אייל נגר:
הפרשה כונתה במשטרה "מרוץ שליחים". על פי האישום, עזריאל הקים בסביבות 2018 את חברת "מר משלוח", והחל מ-2019 כפה עליו נגר להעמיד לרשותו ולרשות בני משפחתו את שירותי החברה ללא תמורה. במשך שנים, נטען, ביצעו שליחי החברה משלוחים ומשימות אישיות עבור נגר, כולל משיכת כספים והעברתם.
הפרקליטות טוענת שב-2023 הציע נגר לעזריאל להפוך לשותף בחברה, בתמורה לכך שישתמש במוניטין שצבר בעולם העברייני כדי לגבות חובות, לצרף בתי עסק ולסלק מתחרים. עזריאל נענה בחיוב, ועל פי הפרקליטות השניים פעלו מאז בין היתר לסגירת קבוצות ווטסאפ שבהן התנהלו שליחים ובעלי עסקים, ולמניעת פעילותם של מתחרים.
הפרשה נחשפה לאחר חקירה סמויה שערכה ימ"ר לכיש, בשיתוף המשמר הלאומי של מג"ב, ממאי 2025 ועד אוגוסט האחרון. במסגרתה הופעלו סוכנים סמויים שהתחזו לשליחים, והוקמה חברה פיקטיבית בשם "עולם המשלוחים", שנועדה לבחון את תגובת אנשי "מר משלוח" לניסיון להיכנס לשוק.
בכתב האישום נטען שעזריאל איים על סוכנים סמויים ודרש מהם להפסיק את פעילותם באשדוד. לאחד מהם אמר: "מי שנכנס לאוכל של הילדים שלי מקבל טיל לאו לתוך הבית". במקרה אחר הוסיף: "מי שפוגע לנו בטריטוריה, תאמין לי הוא משלם את זה בדם". באחת השיחות עם סוכן סמוי צירף עזריאל את נגר.
לצד עבירות הסחיטה, מייחסת הפרקליטות לשניים גם עבירות כלכליות בהיקפים משמעותיים, בהן היותו של נגר בעלים סמוי ב"מר משלוח" מ-2023, עובדה שלא דווחה לרשויות המס. גם לעזריאל מיוחסות עבירות מס, ובהן השמטת הכנסות וניהול ספרי חשבונות כוזבים בשנים 2026-2022.
נגר, נטען, ביצע כ-1,300 פעולות ברכוש אסור בהיקף של כ-7.7 מיליון שקל. לפי האישום, רווחים בסך כ-13.2 מיליון שקל שמקורם בעבירות הוטמעו בחשבונותיו של עזריאל ובחשבונות החברה. בהמשך הוא ביצע אלפי פעולות ברכוש אסור בהיקף של כ-27.8 מיליון שקל במטרה להסתיר ולהסוות את מקור הכספים.
על פי המשטרה, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה פשטו כוחות על יעדים שבהם שהו השניים ועצרו אותם. הפרקליטות ביקשה לעצור את נגר ועזריאל עד תום ההליכים ולחלט את רכושם.