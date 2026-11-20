הדיווח על התאונה התקבל בשעה 20:59 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב. חובשים ופרמדיקים של הארגון דיווחו כי הצעיר אותר עם פגיעה רב מערכתית, ללא סימני חיים - וקבעו את מותו.

הדיווח על התאונה התקבל בשעה 20:59 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב. חובשים ופרמדיקים של הארגון דיווחו כי הצעיר אותר עם פגיעה רב מערכתית, ללא סימני חיים - וקבעו את מותו.

הדיווח על התאונה התקבל בשעה 20:59 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב. חובשים ופרמדיקים של הארגון דיווחו כי הצעיר אותר עם פגיעה רב מערכתית, ללא סימני חיים - וקבעו את מותו.