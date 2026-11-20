צעיר כבן 20 נהרג הערב (שישי) בתאונת דרכים בכביש 40, באזור צומת הרוחות שמצפון למצפה רמון.
הדיווח על התאונה התקבל בשעה 20:59 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב. חובשים ופרמדיקים של הארגון דיווחו כי הצעיר אותר עם פגיעה רב מערכתית, ללא סימני חיים - וקבעו את מותו.
פרמדיקית מד"א נעה וילף סיפרה: "הפצוע שכב בסמוך לרכב שהיה עם פגיעה פח קשות בשטח סמוך לכביש. הוא היה מחוסר הכרה וסבל מפגיעה רב מערכתית קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מתחילת השנה נהרגו 398 בני אדם בתאונות דרכים בישראל. בשבוע האחרון נהרגו שישה בני אדם.