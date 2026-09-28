הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א במרחב לכיש בשעה 10:54. חובשים ופרמדיקים של מד"א איתרו את הגבר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית וללא סימני חיים, ונאלצו לקבוע את מותו. הצוותים פינו מהזירה לבית החולים ברזילי באשקלון שני גברים נוספים, כבני 40, שסבלו מחבלות ומצבם הוגדר בינוני.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א במרחב לכיש בשעה 10:54. חובשים ופרמדיקים של מד"א איתרו את הגבר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית וללא סימני חיים, ונאלצו לקבוע את מותו. הצוותים פינו מהזירה לבית החולים ברזילי באשקלון שני גברים נוספים, כבני 40, שסבלו מחבלות ומצבם הוגדר בינוני.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א במרחב לכיש בשעה 10:54. חובשים ופרמדיקים של מד"א איתרו את הגבר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית וללא סימני חיים, ונאלצו לקבוע את מותו. הצוותים פינו מהזירה לבית החולים ברזילי באשקלון שני גברים נוספים, כבני 40, שסבלו מחבלות ומצבם הוגדר בינוני.

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. שוטרים מתחנת שדרות ובוחני תאונות הדרכים פועלים להסדרת התנועה. לפי שירותי הכבאות וההצלה, לוחמי האש חילצו את הגבר שנלכד ברכב וסיפרו כי בנוסף לפגיעות הפח הקשות הרכב עלה באש. לצורך החילוץ הם עשו שימוש בכלים הידראוליים ייעודיים ובמקביל ביצעו פעולות כיבוי.

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. שוטרים מתחנת שדרות ובוחני תאונות הדרכים פועלים להסדרת התנועה. לפי שירותי הכבאות וההצלה, לוחמי האש חילצו את הגבר שנלכד ברכב וסיפרו כי בנוסף לפגיעות הפח הקשות הרכב עלה באש. לצורך החילוץ הם עשו שימוש בכלים הידראוליים ייעודיים ובמקביל ביצעו פעולות כיבוי.

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. שוטרים מתחנת שדרות ובוחני תאונות הדרכים פועלים להסדרת התנועה. לפי שירותי הכבאות וההצלה, לוחמי האש חילצו את הגבר שנלכד ברכב וסיפרו כי בנוסף לפגיעות הפח הקשות הרכב עלה באש. לצורך החילוץ הם עשו שימוש בכלים הידראוליים ייעודיים ובמקביל ביצעו פעולות כיבוי.