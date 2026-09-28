גבר כבן 30 נהרג הבוקר בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 232 שעובר לאורך עוטף עזה. התאונה הקטלנית התרחשה סמוך לצומת איבים שליד שדרות.
הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א במרחב לכיש בשעה 10:54. חובשים ופרמדיקים של מד"א איתרו את הגבר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית וללא סימני חיים, ונאלצו לקבוע את מותו. הצוותים פינו מהזירה לבית החולים ברזילי באשקלון שני גברים נוספים, כבני 40, שסבלו מחבלות ומצבם הוגדר בינוני.
המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. שוטרים מתחנת שדרות ובוחני תאונות הדרכים פועלים להסדרת התנועה. לפי שירותי הכבאות וההצלה, לוחמי האש חילצו את הגבר שנלכד ברכב וסיפרו כי בנוסף לפגיעות הפח הקשות הרכב עלה באש. לצורך החילוץ הם עשו שימוש בכלים הידראוליים ייעודיים ובמקביל ביצעו פעולות כיבוי.
הפרמדיקים אריאל אלבז ואדם גוסטבו ממד"א סיפרו מהזירה: "ראינו רכב מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות ובתוכו נלכד גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל, טיפלנו ופינינו לבית החולים שני גברים שנפצעו באורח בינוני".