בגלל תור לכוס למים: בן 17 ששהה בתא מעצר בבית המשפט, נאשם כי לקח שבר קרמיקה, התנפל על נער אחר ששהה איתו בתא וחתך אותו בכל חלקי גופו. למרבה האירוניה, החשוד עלה לדיון בבית המשפט בנושא אחר ושוחרר לביתו - ורק אחרי כמה שעות התגלה המעשה והוא נעצר בשנית. הוא נאשם בפציעה בנסיבות מחמירות.

חלק מקרמיקה ששימש את הנער הדוקר ( צילום: דוברות מחוז צפון )

"ב-11 באוגוסט קיבלנו דיווח ממד"א על פצוע דקירה בקומפלקס של בתי המשפט בנוף הגליל", תיאר רס"מ בן חן, ראש חוליית נוער במרחב העמקים. "שלחנו צוות שוטרי סיור לבית המשפט שחברו לאנשי יחידת נחשון של שב"ס, שאחראים על המתחם, פגשנו את הקורבן וגבינו ממנו תשאול ראשוני ובהמשך הוא פונה לביה"ח לטיפול ולתפרים".

חן הוסיף כי בחקירה הודה הנער התוקף כי "היה עצור באותו התא עם הקורבן שהיה אזוק בידיו לפני דיון משפטי בעניינו. בין השניים התפתח ויכוח על עדיפות מי יקבל מים ראשון". לדברי חן, החשוד הלך לפינה, לקח חתיכת קרמיקה והתנפל על חברו לתא ודקר אותו".

"התקיפה הייתה עלולה להסתיים ברצח", המשיך חן. "החשוד דקר בראש כשהוא מכוון גם לצוואר, ואז הנער הקורבן התגונן ושם את ידיו על הצוואר והראש, אז החשוד דקר אותו בבטן ובצלעות. לקח ללוחמים זמן עד שהצליחו להשתלט עליו. כרגע מבקשים מעצר עד לתום ההליכים. מדובר בנער מסוכן מאוד, וראוי להחזיקו מאחרי סורג ובריח", סיכם.