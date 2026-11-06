המסחר בוול סטריט נפתח היום אחרי הירידות הגדולות שהיו אתמול ומדד הנאסד"ק, שצנח ב-5.5%, עלה כעת ב-2.1%. S&P500, שירד ב-4.4%, עלה באחוז, והדאו ג'ונס, שירד ב-3.4%, ירד ב-0.2%. מניות השבבים והבינה המלאכותית עלו: מיקרון, שצנחה ב-17.5% אתמול, עלתה בכ-8%; AMD, שאיבדה 17%, זינקה בכ-8%, ואנבידיה, שירדה 9.26%, מוסיפה כ-5%. ברודקום עלה כ-6% ואינטל כ-5%. אצל הענקיות, אפל ירדה כ-0.8%, מיקרוסופט כ-0.5% ואמזון כ-0.5%, בעוד אלפבית, מטא וטסלה דווקא עלו בין 1.4% ל-2.8%. במקביל, דוח התעסוקה לאוקטובר הפתיע לטובה: נוספו 165 אלף משרות, והאבטלה ירדה ל-4.1%. המדדים החזירו את הציפיות להעלאת ריבית הפדרל ריזרב בדצמבר ודחפו את תשואות האג"ח למעלה.