ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בהצהרה שנתן לתקשורת בכנסת כי "היום נפל דבר, היום נפל המשפט. אמרתי לפני 10 שנים – לא יהיה כלום – כי לא היה כלום. אבל זה לקח 10 שנים כדי שהאמת הזאת תיחשף לעיני כל. 10 שנים של סבל נורא לי, לרעייתי, לבניי. של חקירות הזויות, של רצח אופי, של הסתה קשה שפוצעת את הנפש. מי יחזיר לנו עשור שבו היינו יכולים להיות חופשיים מהידיעה שאנחנו ניצודים על כל צעד ושעל? שבניי לא יכול לצאת למסעדה, או לטייל ברחובות העיר. עשר שנים של סבל לעשרות מקורביי שנגררו לחדרי החקירות, שבהם הם נסחטו במעשים עברייניים, שהם הושפלו, שחיים של רבים מהם נהרסו רק כדי שיתנו עדות שקר נגדי".