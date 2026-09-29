ג'ונתן מקינזי, מנהל בכיר במערך הטכנולוגיה של "ניו יורק טיימס", נרצח ביריות על-ידי הוריה המבוגרים של אשתו, שלפי עדי ראייה המטירו עליו מטר של יריות בחניון בקליפורניה – תוך שהם מתחלפים ויורים בו "בתורות". מקינזי, שהצטרף לחברה ב-2023 וכיהן כמנהל הנדסה במחלקת המשחקים, היה בעיצומו של מאבק משפטי עם אשתו בנפרד, בתם של החשודים ברצח, וניהל נגדה קרב משמורת על שלושת ילדיהם.

גלריה הנרצח מקינזי. שוחרר בערבות ונרצח כניסה להתקבל לתוכנית שיקומית

מקינזי בן ה-40 נורה למוות בסביבות השעה 15:00 של יום שבת האחרון בחניון ליד מתחם מגרשי ספורט בעיר דבלין שבקליפורניה, כ-56 קילומטרים ממזרח לסן פרנסיסקו. עדי ראייה סיפרו כי ראו שני בני אדם רעולי פנים ניגשים למקינזי, יורים בו בתורות – ואז מתרחקים מהמקום "בנחת".

"ראיתי את הבחור נופל לרצפה כשהראש שלו מלא דם והחזה מלא דם", סיפר עד הראייה אסד רזאווי, ובתו הוסיפה כי אביה ראה את הרוצחים "מתרחקים באדישות מזירת הירי". בדיעבד מתברר כי מי שירו במקינזי לפי החשד הם שואויונג ג'אנג ושילי צ'ן, הוריה בני ה-77 של אשתו קנדיס ג'אנג, שממנה נפרד לפני זמן לא רב. שוטר עצר אותם זמן קצר אחר כך, וכעת הם חשודים בשורת עבירות, בהן רצח מדרגה ראשונה.

מקינזי הוא גבר טרנסג'נדר שעבר תהליך התאמה מגדרית מנקבה לזכר בשנת 2010 ונישא לאשתו קנדיס ב-2011. ממסמכי בית משפט עולה כי בשנים הבאות עלו יחסיהם על שרטון, וב-2023 היא התלוננה במשטרה שהוא נוהג באלימות כלפיה וכלפי שלושת ילדיהם. בין השאר אמרה כי הוא נוקט נגדם ענישה פיזית קשה, בכלל זה הכאת בנם בן ה-6 בעוצמה בפניו במהלך ויכוח על משחק לגו. נטען כי במקרים אחרים הותיר על גופם של הילדים או על גופה סימני אלימות, וכי במקרה אחד לפחות הותיר את אחד הילדים ללא פיקוח במשך שעה ויצא לקניות.

שואויונג ג'אנג ושילי צ'ן, הוריה של קנדיס. חשודים ברצח מדרגה ראשונה

בעקבות התלונות והמידע שנאסף נעצר מקינזי והואשם באכזריות כלפי ילד עקב סיכון בריאותו ובחבלה גופנית בילד, אך כפר באשמה. הוא שוחרר בערבות של 50 אלף דולר, וטען כי דווקא אשתו ג'אנג היא שנהגה באלימות במשך יותר מ-15 שנה. לדבריו ב-2013 היכתה אותו במחבת, ובמקרים אחרים נהגה להשפיל מילולית את ילדיהם.

מקינזי, שבעת הירצחו היה משוחרר בערבות וניסה להתקבל לתוכנית שיקומית לבריאות הנפש שיכלה להביא לביטול האישומים נגדו, האשים אותה ואת הוריה גם בהערות להט"בופוביות נגדו ונגד אחד מילדיהם. בין השאר טען כי חמותו קראה לו עצמו בכינויי גנאי כמו "סוטה" ו"קוויר מגעיל", ואביה של אשתו אף היכה אותו בחזהו אחרי שעבר ניתוח לכריתת שדיים, והיה עדיין בשלבי החלמה.

לאחרונה ניהל מקינזי הליכים משפטיים בבקשה להרחיב את הזמן שבו מותר לו לשהות עם שלושת ילדיו, אחרי שלדבריו הזמן שהוקצה לו לשהות איתם תחת פיקוח הוגבל לשעתיים בשבוע בלבד. הרצח אירע גם שבוע בלבד לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת הגירושים של בני הזוג.

מקינזי שימש מנהל ההנדסה של תחום חוויית השחקן במחלקת המשחקים של "ניו יורק טיימס" – תפקיד שמשמעותו בענף הטכנולוגיה היא הובלת צוותי הפיתוח האחראים על התשתיות, הממשקים והתפקוד הטכני של הפלטפורמה מול המשתמשים. מחלקת המשחקים היא אחת הזרועות הדיגיטליות המצליחות של העיתון, והיא כוללת בין היתר את הלהיט העולמי Wordle, את משחק המילים Connections, את Spelling Bee ואת התשבץ היומי המפורסם של ה"טיימס".