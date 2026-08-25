לאחר ימים עם מזג אוויר קייצי, שאופיינו בעומסי חום ברוב האזורים, נראה שהגשם שוב בדרך - והפעם יגיע גם לאזורים נרחבים בצפון ובמרכז. כך עדכן היום (שלישי) השירות המטאורולוגי, שציין כי אירוע גשם בודד בחודש אוגוסט הוא אירוע נדיר - אך שני אירועים הם חריגים ביותר ואף חסרי תקדים.

לאחר ימים עם מזג אוויר קייצי, שאופיינו בעומסי חום ברוב האזורים, נראה שהגשם שוב בדרך - והפעם יגיע גם לאזורים נרחבים בצפון ובמרכז. כך עדכן היום (שלישי) השירות המטאורולוגי, שציין כי אירוע גשם בודד בחודש אוגוסט הוא אירוע נדיר - אך שני אירועים הם חריגים ביותר ואף חסרי תקדים.

לאחר ימים עם מזג אוויר קייצי, שאופיינו בעומסי חום ברוב האזורים, נראה שהגשם שוב בדרך - והפעם יגיע גם לאזורים נרחבים בצפון ובמרכז. כך עדכן היום (שלישי) השירות המטאורולוגי, שציין כי אירוע גשם בודד בחודש אוגוסט הוא אירוע נדיר - אך שני אירועים הם חריגים ביותר ואף חסרי תקדים.

מזג האוויר לצד כמויות הגשם הצפויות הם נדירים מאוד הן בחודש אוגוסט והן בחודש ספטמבר. אם התחזית תתממש, שיאי הגשם התקופתיים עשויים להישבר בחלק מהמקומות. אוגוסט השנה סיפק כבר תחזיות חריגות עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל במרבית החודש לצד אירועי גשם שאינם אופייניים לעונה זו.

מזג האוויר לצד כמויות הגשם הצפויות הם נדירים מאוד הן בחודש אוגוסט והן בחודש ספטמבר. אם התחזית תתממש, שיאי הגשם התקופתיים עשויים להישבר בחלק מהמקומות. אוגוסט השנה סיפק כבר תחזיות חריגות עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל במרבית החודש לצד אירועי גשם שאינם אופייניים לעונה זו.

מזג האוויר לצד כמויות הגשם הצפויות הם נדירים מאוד הן בחודש אוגוסט והן בחודש ספטמבר. אם התחזית תתממש, שיאי הגשם התקופתיים עשויים להישבר בחלק מהמקומות. אוגוסט השנה סיפק כבר תחזיות חריגות עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל במרבית החודש לצד אירועי גשם שאינם אופייניים לעונה זו.

על פי תחזיות השירות המטאורולוגי ארוכות הטווח, גשמי אוגוסט הם רק הכנה לסתיו האמיתי שיגיע בסוף ספטמבר ובאוקטובר, אז כבר יש צפי לאירועי גשם משמעותיים.

על פי תחזיות השירות המטאורולוגי ארוכות הטווח, גשמי אוגוסט הם רק הכנה לסתיו האמיתי שיגיע בסוף ספטמבר ובאוקטובר, אז כבר יש צפי לאירועי גשם משמעותיים.

על פי תחזיות השירות המטאורולוגי ארוכות הטווח, גשמי אוגוסט הם רק הכנה לסתיו האמיתי שיגיע בסוף ספטמבר ובאוקטובר, אז כבר יש צפי לאירועי גשם משמעותיים.