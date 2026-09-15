ממשל טראמפ הודיע על הגבלות ויזה חדשות נגד אזרחי דרום אפריקה, בטיעון של ״אפליה נגד המיעוט הלבן במדינה״. מזכיר המדינה מרקו רוביו מסר כי ההגבלות יופעלו נגד ״אזרחים זרים שייקבע כי היו אחראים, או שותפים, לחקיקה או ליישום מדיניות המאפשרת הפקעת קרקעות ללא פיצוי, אפליה על בסיס גזע או הסתה לאלימות מיידית נגד מיעוטים אתניים וגזעיים״. ההגבלות החדשות מכוונת בעיקר נגד פוליטיקאים ובכירי ממשל, כמו גם בני משפחותיהם. וושינגטון דרשה בעבר מדרום אפריקה למנוע הפקעת קרקעות מלבנים ללא פיצוי, להעניק לחברות אמריקניות הקלות מחוקי ההעדפה המתקנת ולגנות הסתה גזעית.