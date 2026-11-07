מתקפת סייבר נרחבת שיתקה את מערכות המחשוב של 66 הספריות הציבוריות ברובע קווינס בניו יורק, וה-FBI ומשטרת ניו יורק פתחו בחקירה. המתקפה השביתה את המחשבים, רשתות ה-Wi-Fi ומערכות השאלת הספרים, והספריות נאלצו להמשיך לפעול באמצעים ידניים. מדובר במתקפת כופרה, שבמסגרתה האקרים נועלים מערכות מחשוב, לרוב במטרה לדרוש תשלום עבור שחרורן. בשבוע שעבר הכריז הפנטגון כי הוא חוקר שיבושים מסתוריים במערכות קירור בשישה בסיסים צבאיים לפחות, לאחר שהאקרים השתלטו מרחוק על מערכות קירור בסופרמרקטים באירופה וגרמו לנזקים כבדים. ה-FBI וסוכנויות ממשל אמריקניות פרסמו אזהרה מפני איום סייבר מתמשך במדינה.