עיריית תל אביב עדכנה כי בינואר יחל פירוק הזרוע המערבית של הגשרים בתחנה המרכזית, ובהמשך יפורקו גם הזרועות הצפונית והדרומית. העירייה מסרה כי "הגשרים הפכו לאורך השנים למפגע סביבתי ותכנוני, בין היתר בשל הרעש וזיהום האוויר שנלוו לפעילותם. במקביל, יקודם תכנון מחודש של רחוב החרש, שיהפוך מרחוב בעל אופי תפעולי לרחוב עירוני, כחלק מהמשך שדרת הקריה". עוד נמסר כי העבודות לפירוק הגשר המערבי יתקיימו בין ינואר לאפריל 2027 ויכללו ניסור, פירוק הדרגתי, הקמת מערכות הגנה זמניות ושימוש בציוד מכני כבד. במהלך העבודות צפויות להתבצע חסימות תנועה זמניות.