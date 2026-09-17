בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל ושל פיקוד העורף החל במספר מוקדים בארץ ויימשך עד שעות הצהריים. כך הודיע דובר צה"ל, שציין כי מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנו-לוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, בחינת רמת הכשירות, הכוננות והמוכנות של פיקוד העורף, הפעלת כוננויות ועתודות ותהליכי קבלת החלטות ומענה מבצעי בכלל הדרגים, החל מהפיקודים והמחוזות המרחביים, הזרועות והמערכים ועד המטכ"ל. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב ברחבי הארץ.