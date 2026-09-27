אזרחי שווייץ החליטו היום (א') במשאל עם שלא לעגן בחוקה הפדרלית גרסה מחמירה יותר של ניטרליות, כזו שאילו הייתה מאושרת הייתה מונעת מארצם לשתף פעולה עם כל ארגון צבאי, בכלל זה נאט"ו, ולהטיל סנקציות כלכליות על מדינות אחרות אם לא אושרו באו"ם. לפי רשות השידור הממלכתית SRF, יותר משני שלישים הצביעו נגד ההצעה.

גלריה סנקציות - רק אם אושרו על-ידי האו"ם. שווייץ ( צילום: shutterstock )

אף שהניטרליות השווייצרית מוכרת בזירה הבינלאומית מאז תום המלחמות הנפוליאוניות ב-1815, ומעוגנת בחוקה הפדרלית מאז 1848, האופן שבו הממשלה מיישמת אותה אינו מוגדר בחוקה באופן מפורש, והיא קובעת בעיקר שהמדינה האלפינית לא תבחר צד במלחמות בין מדינות זרות. מהלכים שונים שנקטה ממשלת שווייץ בשנים האחרונות הציבו את סוגיית הניטרליות במרכז הדיון הפוליטי הציבורי, במיוחד לאחר שהחליטה להצטרף לאיחוד האירופי ולהטיל סנקציות כלכליות על רוסיה בשל הפלישה הצבאית שלה לאוקראינה, ולאחר ששווייץ כיהנה בשנים 2024-2023 לראשונה כחברה לא קבועה במועצת הביטחון של האו"ם.

מפלגת העם השווייצרית (SVP), שהיא מפלגת ימין והכוח הפוליטי הגדול ביותר בשווייץ, טוענת כי הצעדים שנקטה הממשלה בשנים האחרונות, בכלל זה הסנקציות על רוסיה, שחקו את מעמדה המסורתי כמדינה ניטרלית, ולכן דרשו שבחוקה השווייצרית ייקבע מעתה במפורש ששווייץ אינה רשאית להצטרף לשום ברית צבאית או ברית הגנה או לשתף עמה פעולה, אלא אם היא עצמה הותקפה. עוד הם ביקשו לעגן בחוקה את הקביעה שעל שווייץ להימנע מהצטרפות לסנקציות כלשהן, אלא אם הן אושרו על-ידי האו"ם.

נשיא רוסיה פוטין. רואה כעת בשווייץ צד בסכסוך ( צילום: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File )

לקראת משאל העם ניהלה המפלגה קמפיין שבו קראה לאזרחים להצביע "לא למלחמה, כן לניטרליות", ובכרזות שנתלו במסגרתו הוצגו יוני שלום לבנות קוראות לציבור להצביע. מובילי הקמפיין הדגישו כי הניטרליות השווייצרית שירתה היטב את המדינה בעבר, משום שהיא שמרה עליה מחוץ לשתי מלחמות העולם, וכי היא מסייעת לברן גם להציע את "שירותיה הטובים" כמתווכת בהסכמי שלום בין צדדים יריבים. "בשווייץ לא הייתה מלחמה זה 200 שנה משום שהיא חמושה וניטרלית דרך קבע", אמר איש העסקים המיליארדר כריסטוף בלוקר, מתומכי ה-SVP, "אבל בשנים האחרונות מקפידים פחות ופחות על הניטרליות". הוא ציין כי רוסיה למשל רואה כעת בשווייץ צד בסכסוך, בשל החלטתה להטיל עליה סנקציות.

אלא שמלבד ה-SVP רוב המפלגות, כמו גם ממשלת שווייץ, התנגדו להצעה, ושר החוץ איניאציו קאסיס אף הדגיש כי היא תפגע בביטחון הלאומי ותמנע משווייץ להתאמן עם נאט"ו. מתנגדים רבים של ההצעה אף הציגו אותה כהצעה פרו-רוסית. פאביו ואסרפאלן, פרופסור לפוליטיקה אירופית באוניברסיטת ברן, הסביר: "הבוחרים השווייצרים אוהבים את הניטרליות, אך הם שבעי רצון מהאופן שבו הממשלה מיישמת אותה כיום. כמו כן, הם תומכים באופן כללי בסנקציות על רוסיה בשל המלחמה באוקראינה, ואינם מעוניינים שהדבר ישתנה".

קלפי בשווייץ. יותר משני שלישים רוצים להשאיר את המצב על כנו ( צילום: STEFAN WERMUTH / AFP )