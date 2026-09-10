מנהרה אותרה לפני שבועיים סמוך למכשול התפר, בקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב הסמוכים לירושלים. פתח המנהרה הוסווה בתוך בור מים עתיק ויבש סמוך לכפר אל-ג'יב, ואמש (רביעי) אטמו אותו לוחמי מג״ב עוטף ירושלים וכוחות צה"ל. מבדיקת המנהרה עלה כי היא נמצאה בשלב מתקדם של חפירה.

גלריה בור המים המיובש ליד ירושלים. "הגיעו 5 מטרים מהמכשול" ( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

בתום פעילות מודיעינית ומבצעית, אחרי איתור המנהרה ב-28 באוגוסט, עצרו לוחמי מג"ב שתצפתו על האזור חשוד כשברשותו כלי חפירה. סגן-ניצב אליהו טובול, מפקד הגדוד הצפוני במג"ב עוטף ירושלים, אמר ל-ynet כי מבחינתו "זה לא שב"ח שרוצה לעבוד בישראל, כל אחד כזה הוא מסתנן שיכול להיות המחבל הבא שיוציא פיגוע בתחומי ישראל".

הוא אף אמר כי לא מדובר במקרה יחיד. "לפני 10 חודשים קיבלנו מודיעין מדויק וחשפנו בור ביוב שדרכו חפרו מנהרה לשטח ישראל מעבר לחומה", תיאר. "לא מזמן זיהינו חפירה בתוואי קלנדיה, וחשודים נעצרו תוך כדי חפירה. לפני שבועיים הלוחמים זיהו התפוררות בחומה בכפר עקב ושמעו חפירות. נכנסנו פנימה דרך הבור שנחצב ועצרנו שני חשודים בזמן פעילות".

הוא הסביר כי במקרה האחרון, החשודים ניצלו את בור המים שהתייבש לחפירת המנהרה: "סימנו את הנקודה ויצאנו ממנה. ניהלנו מעקב ועבודת מודיעין וערכנו עליה תצפיות. לפני יומיים זיהינו צעיר שמגיע וחופר, עצרנו אותו על חם בצד הכפר. חקרנו את המנהרה, גילינו שחפרו לעומק והגיעו חמישה מטרים מהמכשול מהצד שלהם".

מחפשים כל דרך

לדבריו, "לצד הסתננות לעבודה בישראל ראינו בעבר מחבלים שחדרו כך. מדובר גם בפלטפורמות להעברת אמל"ח לתחומי ישראל. תפיסת העבודה שלנו במג"ב היא שכל אחד שמנסה להסתנן הוא המחבל הבא, בפרט לפני חגי תשרי".

הוא הסביר כי "מדובר בבצע כסף של מי שמניע את תעשיית המסתננים מתחומי איו"ש. תעשייה שמגלגלת סכומי כסף גדולים. תושב שטחים שמסתנן לישראל משלם למפעיל 1,200-800 שקלים - לפעמים כדי שיניחו לו סולם לקפוץ מעל החומה". סנ"צ טובול טען כי מדובר בתופעה "שכבר כמעט ולא רואים בשנה האחרונה כי המסתנן מסתכן שיחטוף כדור ברגל - כי אנחנו יורים".

המנהרה הסמוכה לכפר אל-ג'יב ( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

מאז 7 באוקטובר כמעט ולא מתאפשר מעבר של עובדים פלסטינים לישראל. "מפעילי הברחות המסתננים מחפשים כל דרך אפשרית להחדיר תושבי איו"ש לתחומי ישראל", אמר סנ"צ טובול. "הם מתחפשים לנשים לחרדים במעברים ואנחנו חושפים אותם, מסתתרים במשאיות אשפה, בדלת כפולה במשאית. המבריחים יודעים שאנחנו לוחצים חזק במעברים והם מחפשים את המנהרות".