ראש הממשלה אמר בהצהרה לתקשורת בנושא משפטו כי "דווקא ביום הזה, למרות כל הסבל שעבר עליי, אני מושיט יד לפיוס. אני יודע מול איזה סכנות עצומות ומיידיות עומדת ישראל. אנחנו חייבים להתאחד כדי להבטיח את עתיד ישראל. ידי מושטת לאחדות". נתניהו גם מתח ביקורת על "חוק הנאשם" שאושר היום בקריאה טרומית, ואמר: "דווקא ביום הזה, כשיריביי הפוליטיים רואים שהתיקים התפורים הללו מתפוגגים סופית, הם רצים בבהלה להעביר הצעת חוק שמאפשרת לפסול מועמד לראשות הממשלה. אתם יודעים איפה עושים את זה? באיראן. יש רשימה של מועמדים - נגיש נגדו כתב אישום, נגיש נגדו כתב אישום. כך הם עושים. בצפון קוריאה, בדיקטטורות".