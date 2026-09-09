נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן פרסם אמש (רביעי) עדכון על מאבקו בסרטן הערמונית, ש בו אובחן בשנה שעברה , וסיפר כי הטיפול בהקרנות שעבר בסתיו "פעל כמתוכנן". ביידן, בן 83, ניצל את חודש המודעות לסרטן הערמונית כדי לקרוא לגברים שלא לדחות בדיקות ושיחות עם רופאיהם.

ג'ו ביידן ( צילום: REUTERS/Nathan Howard )

"בכל ספטמבר אנחנו מציינים את חודש המודעות לסרטן הערמונית. השנה זה אישי יותר עבורי. יותר מ-330 אלף גברים אמריקנים ישמעו השנה את המילים שאנחנו שמענו באביב שעבר, כשאובחנתי בסרטן הערמונית. עד שמצאנו אותו, הוא כבר התפשט לעצמות שלי", כתב ביידן ברשת X.

האבחנה של ביידן פורסמה במאי אשתקד. לשכתו מסרה אז כי הוא פנה לבדיקה בעקבות תסמינים במערכת השתן, ולאחר שנמצא גוש בערמונית אובחן בסרטן אגרסיבי, עם ציון גליסון 9 מתוך 10 וגרורות בעצמות. עם זאת, נמסר כי הגידול רגיש להורמונים – מאפיין שמאפשר אפשרויות טיפול יעילות יותר במחלה.

באוקטובר אשתקד נמסר כי הנשיא לשעבר החל לעבור טיפול בהקרנות לצד טיפול הורמונלי. גורמים בסביבתו אמרו אז כי הוא מגיב לטיפול. כעת סיפר ביידן לראשונה במפורש על תוצאות ההקרנות: "הטיפול בהקרנות מהסתיו האחרון פעל כמתוכנן, ואני ממשיך לעשות את הדברים שחשובים לי, כמו לסיים את כתיבת ספר הזיכרונות שלי". הספר, שייקרא "Promise Me, America", צפוי להתפרסם ב-17 בנובמבר ולספק את גרסתו של הנשיא לשעבר לארבע שנותיו בבית הלבן, ובהן גם החלטתו להתמודד שוב לנשיאות והפרישה הדרמטית מהמרוץ ב-2024.

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ביידן הודה לרופאים, לאחים ולאנשי הצוות הרפואי שמטפלים בו. "המיומנות, המסירות והחמלה שלהם משמעותיות עבורי כל כך", כתב. הוא גם הודה למי שפנו אליו מאז פרסום דבר מחלתו ואמר כי הוא ומשפחתו מעריכים את התפילות והתמיכה. חלק ניכר מהפוסט הקדיש הנשיא לשעבר לחשיבות הגילוי המוקדם. "כשסרטן הערמונית מתגלה מוקדם, שיעור ההישרדות לחמש שנים קרוב ל-100%. לכן דברו עם הרופא שלכם. אל תדחו את זה", כתב. הוא ציין כי לגברים בסיכון ממוצע מומלץ לדבר עם רופא על בדיקות החל מסביבות גיל 50, וכי לאוכלוסיות המצויות בסיכון מוגבר מומלץ להתחיל מוקדם יותר.

ביידן התייחס במיוחד לגברים אפרו-אמריקנים בארה"ב, שלדבריו נמצאים בסיכון גבוה משמעותית לחלות ולמות מהמחלה. "זו שערורייה במדינה העשירה בעולם", כתב. הוא קרא גם לגברים שאביהם או אחיהם חלו בסרטן הערמונית להתייעץ עם רופא כבר מגיל 45, ואף מוקדם יותר במקרים של היסטוריה משפחתית משמעותית.

"אני מקווה ומתפלל שעל ידי שיתוף החוויה שלנו והשתתפות בשיחה החשובה הזו נוכל לעזור להציל חיים", סיכם ביידן. "דברו עם הרופאים שלכם. שאלו את השאלות הקשות. עשו את זה למען עצמכם, ועשו את זה למען האנשים שאוהבים אתכם. ולא משנה מה – המשיכו להאמין".

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המספרים שהציג ביידן משקפים את היקפה הרחב של המחלה בארה"ב: האגודה האמריקנית למלחמה בסרטן מעריכה כי במהלך 2026 יאובחנו במדינה כ-333,830 גברים עם סרטן הערמונית וכ-36,320 ימותו ממנו. אחד מכל שמונה גברים צפוי להיות מאובחן במחלה במהלך חייו, והסיכון עולה משמעותית עם הגיל.

העדכון של ביידן מגיע זמן קצר לאחר ש בנו האנטר התייחס בפומבי למצבו הרפואי של אביו, כשבריאיון ל-BBC תיאר את ההתמודדות עם המחלה במילים קשות. "הסרטן התפשט לעצמות ומעבר לכך. זה כואב מאוד ומחליש מאוד. עצוב מאוד לראות את זה", אמר האנטר בדמעות. "אבא שלי הוא עד היום מרכז המשפחה שלנו - הוא האב הכי טוב, הבעל הכי טוב והסבא הכי טוב".