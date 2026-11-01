פניות רבות התקבלו הערב (ראשון) מתושבים במערב ראשון לציון במוקד 102 של כבאות והצלה, שדיווחו על ריח חריף של גז ברחובות רבים. צוותי כיבוי והצלה מתחנת ראשון לציון הוזנקו למקום וסורקים את האזור, בשיתוף מלא עם חברות הגז, במטרה לאתר את מקור הריח ולשלול כל סכנה.
בכבאות והצלה קראו לתושבים "להמשיך לגלות ערנות, ובכל מקרה של חשש או המשך ריח חריף - יש לפנות מיד למוקד 102". לוחמי האש שעורכים את הסריקות דיווחו גם הם על ריח של גז, אך טרם אותר המקור. עובדים של חברות הגז הוזעקו לסייע.
גם למערכת ynet הגיעו פניות רבות בנושא. "שכונות שלמות מתלוננות על הריח בקבוצות כבר כמה שעות", שיתפה גולשת. "בכל מערב ראשון לציון יש ריח חריף של דליפת גז", כתב גולש אחר.