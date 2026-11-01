פניות רבות התקבלו הערב (ראשון) מתושבים במערב ראשון לציון במוקד 102 של כבאות והצלה, שדיווחו על ריח חריף של גז ברחובות רבים. צוותי כיבוי והצלה מתחנת ראשון לציון הוזנקו למקום וסורקים את האזור, בשיתוף מלא עם חברות הגז, במטרה לאתר את מקור הריח ולשלול כל סכנה.

פניות רבות התקבלו הערב (ראשון) מתושבים במערב ראשון לציון במוקד 102 של כבאות והצלה, שדיווחו על ריח חריף של גז ברחובות רבים. צוותי כיבוי והצלה מתחנת ראשון לציון הוזנקו למקום וסורקים את האזור, בשיתוף מלא עם חברות הגז, במטרה לאתר את מקור הריח ולשלול כל סכנה.

פניות רבות התקבלו הערב (ראשון) מתושבים במערב ראשון לציון במוקד 102 של כבאות והצלה, שדיווחו על ריח חריף של גז ברחובות רבים. צוותי כיבוי והצלה מתחנת ראשון לציון הוזנקו למקום וסורקים את האזור, בשיתוף מלא עם חברות הגז, במטרה לאתר את מקור הריח ולשלול כל סכנה.