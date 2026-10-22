לפי דיווח במגזין המקומי "שבוע ישראלי", שני שודדים חמושים ורעולי פנים פרצו בשעות היום לחנותו, ולעיני לקוחות הצמידו אקדח לראשו והכו אותו. בתיעוד שפורסם הוא נראה מדמם ומקבל טיפול רפואי. בשלב זה לא פורסמו פרטים על זהות החשודים או על מעצרים בפרשה.

לפי דיווח במגזין המקומי "שבוע ישראלי", שני שודדים חמושים ורעולי פנים פרצו בשעות היום לחנותו, ולעיני לקוחות הצמידו אקדח לראשו והכו אותו. בתיעוד שפורסם הוא נראה מדמם ומקבל טיפול רפואי. בשלב זה לא פורסמו פרטים על זהות החשודים או על מעצרים בפרשה.

לפי דיווח במגזין המקומי "שבוע ישראלי", שני שודדים חמושים ורעולי פנים פרצו בשעות היום לחנותו, ולעיני לקוחות הצמידו אקדח לראשו והכו אותו. בתיעוד שפורסם הוא נראה מדמם ומקבל טיפול רפואי. בשלב זה לא פורסמו פרטים על זהות החשודים או על מעצרים בפרשה.