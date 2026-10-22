איש העסקים הישראלי רונן ורד הותקף ונשדד באיומי אקדח בלוס אנג'לס, ונפצע בראשו במהלך התקיפה. מידו נגנב שעון רולקס בשוי 50 אלף דולר.
לפי דיווח במגזין המקומי "שבוע ישראלי", שני שודדים חמושים ורעולי פנים פרצו בשעות היום לחנותו, ולעיני לקוחות הצמידו אקדח לראשו והכו אותו. בתיעוד שפורסם הוא נראה מדמם ומקבל טיפול רפואי. בשלב זה לא פורסמו פרטים על זהות החשודים או על מעצרים בפרשה.
ורד אושפז בבית החולים, ואין חשד שמדובר בפשע שנאה על רקע היותו ישראלי. לדבריו, רכב עמד בסמוך ונראה כמי שמשקיף על החנות. הוא סיפר כי לא הספיק להבין מה מתרחש לפני שאחד השודדים הכה אותו בראשו באמצעות האקדח, והוא נתקף בהלה. השודדים נמלטו עם השעון, וורד כאמור נפצע בראשו.
ורד מתגורר בעיר הגדולה בקליפורניה כבר 20 שנה, ופעיל בקהילה היהודית בעיר.