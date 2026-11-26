יו"ר ביחד נפתלי בנט מנהל שיחות פוליטיות ישירות על הקמת ממשלת אחדות בימים האחרונים מול אחד המקורבים ביותר לנתניהו - השר לשעבר רון דרמר. כך נודע ל-ynet. השניים גם נפגשו, ודרמר הפך למעשה ל"מחזיק תיק בנט בליכוד". אתמול פורסם ב"הארץ" כי בנט מנהל ציר משא ומתן חשאי עם נתניהו.

בהודעה שפרסם היום (חמישי) בצהריים אישר בנט כי הוא נפגש "עם נתניהו ואנשיו", ואמר כי הוא "מאמין שהחלופה הטובה ביותר, בפער, עבור מדינת ישראל והציבור המשרת היא ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט תחילה. זו ממשלת ברית משרתים שתוכל לגייס את החרדים ולהציב את המשרתים בראש".

בניגוד ליו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שפועל לקידום ממשלה עם יהדות התורה ובתמיכת רע"מ, אמר בנט כי "החלופה האחרת כרוכה בוויתור דרמטי על גיוס חרדים ועל מהפכת המשרתים, לצד הסתמכות על מפלגות ערביות שאינן ציוניות. זו חלופה פחות טובה". עם זאת, בנט לא שלל לחלוטין את האופציה הזו, אך הוסיף כי הוא "פועל בכל כוחו להקמת ממשלת ברית משרתים. הנר עוד דולק".

מטעם בנט נמסר כי "על מנת להשיג זאת הוא נפגש בשבועות האחרונים עם איזנקוט, נתניהו ואנשיהם וימשיך לעשות זאת ככל שיידרש. הדבר נעשה בידיעה מלאה של איזנקוט". לצד זאת הבהיר בנט כי "בשום מצב מפלגת ביחד לא תעבור לגוש נתניהו. לא נאפשר לנתניהו לנצל את המשא ומתן כדי לשרוף לנו זמן מתוך 24 הימים שנותרו לאיזנקוט. המטרה היחידה היא לדאוג לציבור המשרת באמצעות הקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט תחילה".

בנט כידוע, דוחף לממשלת אחדות עם הליכוד כאשר איזנקוט בראש הממשלה ראשון ומעדיף את זה על פני ממשלה בהישענות על החרדים והמפלגות הערביות. לעומתו, במפלגת ישר של איזנקוט דוהרים להקמת ממשלת גוש שינוי עם יהדות התורה ותמיכת רע"מ מבחוץ כבר ביום רביעי הקרוב ורוצים לסגור את ההסכמים עד שבת. בזמן שליברמן כבר סגר על הסכם קואליציוני עם איזנקוט, והדמוקרטים בשיחות מתקדמות על סגירת התיקים, בנט עדיין לא סגר הסכם עם איזנקוט ואת חלוקת התיקים למפלגתו.