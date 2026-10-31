לוקסמבורג הזעירה, דוכסות ששוכנת בין צרפת, גרמניה ובלגיה ומונה כ-700,000 תושבים, נערכת לאסור ייבוא סחורות מההתנחלויות ביהודה ושומרון גם ללא הסכמה אירופית בנושא, למרות שלפי הערכות שפורסמו שם, מדובר בסחר ישיר של 10,000 עד 15,000 אירו בלבד, ששווים לפי שער החליפין הנוכחי לכ-35,000 ל-52,000 שקלים.

גלריה לוקסמבורג. הכירה בשנה שעברה במדינת פלסטין ( Shutterstock )

לפני כשבועיים אישרה ממשלת לוקסמבורג הצעת תיקון לחוק הפיקוח על סחר החוץ משנת 2018, שתאפשר הגבלות יבוא לאומיות במקרים חריגים, בכפוף לדין האירופי. יום קודם לכן הוגשה לפרלמנט הצעת חוק נפרדת שמבקשת לאסור במפורש ייבוא ומכירה של סחורות מההתנחלויות. שני המסלולים טרם הושלמו, ונכון לסוף אוקטובר הנוכחי, האיסור לא נכנס לתוקף.

הנתונים על היקף הסחר הנמוך מבהירים כי המהלך של לוקסמבורג אינו כלכלי, אלא בעיקר סמלי ומחאתי. לפי ישראלים שעוקבים אחר הנושא, שר החוץ הלוקסמבורגי הסביר כי זו הסיבה לחקיקה החדשה.

הממשלה בלוקסמבורג פועלת בנפרד מהאיחוד האירופי בעניין הסחר עם ישראל וההתנחלויות, משום שהמדינות החברות חלוקות בנושא. ההצעה של הנציבות האירופית להשעות חלק מהטבות הסחר של ישראל, שהוגשה בספטמבר 2025, לא קיבלה את הרוב הדרוש במועצת האיחוד. מנגד, באוקטובר אשתקד תמך בה הפרלמנט הלוקסמבורגי פה אחד (60 חברים), אך זו הייתה הבעת עמדה ולא החלטה מחייבת. שבועיים קודם לכן דחה הפרלמנט, ברוב של 42 נגד 14 ושלושה נמנעים, הצעה של מפלגת déi Lénk להטיל סנקציות בילטרליות.

ליד יצהר. הולנד כבר אסרה על מסחר עם ההתנחלויות ( צילום: Amir Levy/Getty Images )

הולנד כבר אסרה בספטמבר 2026 מסחר במוצרים מההתנחלויות. מוצרים אלה ממילא אינם זכאים להטבות המכס של הסכם ההתאגדות בין ישראל לאיחוד האירופי, אך שלילת הטבת מכס אינה איסור ייבוא, והמהלכים הלאומיים מבקשים למנוע את המסחר עצמו.

לוקסמבורג הצביעה ב-1947 בעד תוכנית החלוקה, וב-1952 אירחה את החתימה על הסכם השילומים מגרמניה. שר החוץ הוותיק ז'אן אסלבורן הגדיר את עצמו כבר ב-2011 "ידיד ביקורתי" של ישראל, אך נחשב ל שר החוץ העוין ביותר לישראל באיחוד האירופי , שהתנגד אפילו להסכמי אברהם.